Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: «Πολιτικός κατήφορος - Κατώτερος των περιστάσεων»

Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, κάνοντας λόγο για «πολιτικό κατήφορο» και χρήση «ύβρεων και τοξικής ρητορικής», την οποία –όπως αναφέρουν– εξισώνουν με πρακτικές ακραίων πολιτικών δυνάμεων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές. Οι κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό «θεσμική εκτροπή» που χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ήταν διαφανής, με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και συμμετοχή αξιόλογων υποψηφίων, όπως –όπως σημειώνουν– είχε ζητηθεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Όπως τονίζεται, μέσω της διαδικασίας αυτής η Βουλή προχώρησε σε εισήγηση προσώπων για τις ανεξάρτητες αρχές, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις κυβερνητικές πηγές ως «υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας».

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επιχείρησε να υπονομεύσει τη διαδικασία, σε συνεννόηση –όπως αναφέρουν– με «λαϊκιστικές και ακραίες δυνάμεις» του Κοινοβουλίου.

«Κατώτερος των περιστάσεων»

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης «εμφανίζεται για άλλη μία φορά κατώτερος των περιστάσεων», ενώ σημειώνουν ότι θα υπάρξει νέα τοποθέτηση το επόμενο διάστημα με επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.