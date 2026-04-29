Μητσοτάκης: «Φρένο» στην ανωνυμία του διαδικτύου - «Ναι» στην προστασία από αγωγές SLAPP

Σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν τόσο την προστασία της δημόσιας έκφρασης όσο και το περιβάλλον των social media παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τις οποίες προβλέπεται η προστασία δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτών από καταχρηστικές και αβάσιμες αγωγές, γνωστές ως SLAPP.

Όπως τόνισε, στόχος είναι η θωράκιση του αγαθού της ελεύθερης έκφρασης, με παράλληλη ενίσχυση των νομικών εργαλείων απέναντι σε φαινόμενα συκοφάντησης.

Σε εκτός ατζέντας αναφορά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, σημειώνοντας την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα ταυτοποίησης χρηστών στα social media.

Όπως είπε, υπάρχει προβληματισμός για την «ανώνυμη τοξικότητα» και τη δυσκολία εντοπισμού προσώπων πίσω από ψευδώνυμους λογαριασμούς, ειδικά όταν εξετάζονται νομικές ενέργειες.

«Φυσικό αντίβαρο» στις νέες ρυθμίσεις

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ως «φυσικό αντίβαρο» στις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την προστασία της ελευθερίας του λόγου, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ισορροπία μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και προστασίας από συκοφαντικές επιθέσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα η ελευθερία της έκφρασης είναι θεσμικά κατοχυρωμένη και ισχυρά προστατευμένη.