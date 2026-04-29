Νέα Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών: Στρατηγική παρέμβαση για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου

Σε μια χώρα όπου ο ορεινός όγκος καλύπτει μεγάλο μέρος της επικράτειας και επηρεάζει καθοριστικά την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, η κυβέρνηση προχωρά σε μια θεσμική τομή με τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Η νέα αυτή δομή δημιουργεί, για πρώτη φορά, έναν ενιαίο μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών για τον ορεινό χώρο, επιχειρώντας να καλύψει ένα διαχρονικό θεσμικό κενό. Πρόκειται για μια παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για πιο ισόρροπη και ανθεκτική ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση των ορεινών κοινοτήτων και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Εθνική στρατηγική με επίκεντρο την ορεινότητα



Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας είναι η χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο τίθενται η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομική ανθεκτικότητα, η κοινωνική συνοχή και η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Μέσα από έναν οριζόντιο σχεδιασμό πολιτικών, η Γραμματεία θα αναλάβει τον συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων, επιδιώκοντας τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ υπουργείων, φορέων και τοπικών δομών. Στόχος είναι η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά και των ίδιων των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι ορεινές περιοχές.



Η ανάγκη για μια τέτοια παρέμβαση είναι σαφής: οι ορεινές κοινότητες της Ελλάδας αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια ζητήματα υποδομών, πρόσβασης σε υπηρεσίες, δημογραφικής συρρίκνωσης και οικονομικής στασιμότητας. Η νέα Γραμματεία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αντιστροφής αυτής της πορείας.

Κόμβος συνεργασίας κράτους, κοινωνίας και αγοράς



Πέρα από τον σχεδιασμό πολιτικών, η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο «γέφυρας» μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς.

Η φιλοδοξία είναι η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος που θα ενισχύει την καινοτομία, θα προωθεί νέες μορφές επιχειρηματικότητας και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ορεινότητας, από τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό έως την πολιτιστική κληρονομιά.



Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα δομή καλείται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενεργοποίηση πρωτοβουλιών που θα στηρίζουν τόσο το παρόν όσο και το μέλλον των ορεινών περιοχών.

Στρατηγική επιλογή για ισόρροπη ανάπτυξη



Η σύσταση της Γραμματείας αποτελεί μια σαφή πολιτική επιλογή, που εντάσσει τον ορεινό χώρο στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Σε μια περίοδο που η περιφερειακή ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η παρέμβαση αυτή επιχειρεί να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης.

Ο ορεινός χώρος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως περιθώριο, αλλά ως βασικός πυλώνας της εθνικής στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Κυριαζής

Επικεφαλής της νέας Ειδικής Γραμματείας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και κατάγεται από την ορεινή Λακωνία.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης, στον τομέα της Επικοινωνίας και των Μέσων.



Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, με παρουσία στον τραπεζικό κλάδο στις ΗΠΑ, στη διαφήμιση και στα μέσα ενημέρωσης, ενώ την τελευταία δεκαετία έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την Αθήνα.



Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη δημόσια δραστηριότητα γύρω από την έννοια της ορεινότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αφηγήματος για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Μέσα από την αρθρογραφία και την παρουσία του, έχει αναδείξει πρωτοβουλίες ανθρώπων που επέλεξαν να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία στήριξης αυτών των κοινοτήτων.



Έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στον Έβρο ως υπαξιωματικός του Στρατού Ξηράς, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.