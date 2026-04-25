Δημοσκόπηση GPO: Πλήγμα για τη ΝΔ από ΟΠΕΚΕΠΕ με πτώση 2,3%- Εκτοξεύονται στο 17,2% οι αναποφάσιστοι

Μεγάλο είναι το πολιτικό κόστος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της GPO για τα Παραπολιτικά, καθώς καταγράφονται απώλειες που φτάνουν το 2,3%.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση 2,3% στην πρόθεση ψήφου, που βρίσκεται µε 23,8% στο χαμηλότερο δημοκοπικό της σημείο για το 2026, ακυρώνοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ανοδική πορεία, καθώς από το 11,4% του Μαρτίου ενισχύεται στο 12,8%. Στον αντίποδα, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την καθοδική της τάση, υποχωρώντας στο 6,9%. Μικρές απώλειες παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση, η οποία ωστόσο διατηρεί την τρίτη θέση με 8,2%, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί στην τέταρτη θέση, παραμένοντας σταθερό στο 8%.

Μάλιστα, το ποσοστό των αναποφάσιστων αυξήθηκε, φτάνοντας στο 17,2%, την ώρα που υψηλό παραμένει και το ποσοστό όσων δηλώνουν «άλλο κόμμα». Οι αυθόρμητες απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία στρέφονται κυρίως προς νέα πολιτικά εγχειρήματα, όπως αυτά που φέρονται να σχεδιάζουν η κ. Καρυστιανού και ο κ. Τσίπρας.

Πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8 (Μάρ. 26,1 Φεβ. 24,9)



ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 4,6)



ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 10,9)



Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 9)



ΚΚΕ 8 (7,8 7,6)



«Νίκη» 2 (1,6 1,8)



Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 9,2)



Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 1,9)



ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 2,1)



Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 1,8)



∆ηµοκράτες 0,9 (1,5 1,7)



Άλλο 8 (7,3 7,1)



Αναπ/στοι 17,2 (15,3 16)



Λευκό & Ακυρο 2,5 (1,6 1,4)

Εκτίμηση ψήφου