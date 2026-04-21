Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12,2% – Τρίτη η Καρυστιανού, «ναι» σε πρόωρες εκλογές το 56%

Αανακατατάξεις στο πολιτικό αποτυπώνει η τελευταία δημοσκοπήση της Interview. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ασφαλές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, η εμφάνιση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη θέση και το αίτημα για πρόωρες κάλπες αλλάζουν τα δεδομένα.

Κυριαρχία ΝΔ, άνοδος Καρυστιανού και πτώση ΣΥΡΙΖΑ



Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 25,7%, καταγράφοντας διαφορά 12,2 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 13,5%.

Η μεγάλη έκπληξη της μέτρησης αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού , το οποίο εμφανίζεται απευθείας στην τρίτη θέση με 7,9%, αφήνοντας πίσω την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ που ισοβαθμούν στο 5,4%. Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία του, καταγράφοντας μόλις 3,1%, οριακά πάνω από το κατώφλι της εισόδου στη Βουλή.

Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, η Φωνή Λογικής με 2,9% και οι Δημοκράτες με 2,8%.

Αίτημα για πρόωρες κάλπες από το 56%



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της δημοσκόπησης για την political.gr, είναι η στάση των πολιτών απέναντι στον εκλογικό κύκλο. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, ενώ το 40% επιθυμεί την εξάντληση της τετραετίας. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει μια αυξανόμενη κοινωνική πίεση, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο επικρατέστερος για την πρωθυπουργία.

Συγκεκριμένα, στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 29,8%, με τον «Κανένα» να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 26,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 11,4% και η Μαρία Καρυστιανού στο 6,4%.

Διχασμός για τον εκλογικό νόμο



Η συζήτηση για το σύστημα εκλογής των βουλευτών βρίσκει τους πολίτες μοιρασμένους. Σύμφωνα με την Interview:

Το 45% τάσσεται υπέρ ενός συνδυασμού σταυρού και λίστας.

Το 44% προτιμά τη διατήρηση του σταυρού προτίμησης.

Μόλις το 11% επιλέγει το σύστημα της καθαρής λίστας.





Η δημοσκόπηση αναδεικνύει ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, όπου η κυβέρνηση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία αλλά έρχεται αντιμέτωπη με έντονα αιτήματα αλλαγής, την ώρα που η αντιπολίτευση αναδιατάσσεται με την εμφάνιση νέων πόλων.