Δημοσκόπηση RealPolls: Πρωτιά ΝΔ με 30,6%, πρόωρες κάλπες το 51% – Η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

Σημαντικά ευρήματα που αποτυπώνουν το ρευστό πολιτικό σκηνικό της χώρας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σταθερά τα ηνία, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη δυναμική νέων πολιτικών σχηματισμών, αλλά και την επιθυμία των πολιτών για προσφυγή στις κάλπες.

Πρωτιά ΝΔ και ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση



Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,6%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ στο 15,3%. Η έκπληξη έρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία σταθεροποιείται στην τρίτη θέση με 10,7%.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

ΝΔ: 30,6%

ΠΑΣΟΚ: 15,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,7%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,3%

ΜέΡΑ25: 5,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,1%

Φωνή Λογικής: 3,7%

Αξιοσημείωτο είναι το 12,5% στην κατηγορία «άλλο κόμμα», γεγονός που δείχνει έντονη κινητικότητα και τάσεις διαρροής προς μικρότερους ή νεοεμφανιζόμενους σχηματισμούς.

Το «σενάριο» Τσίπρα και η δυναμική Καρυστιανού



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις για ενδεχόμενα νέα κόμματα. Το «κόμμα Τσίπρα» παρουσιάζει ανοδική τάση τον Απρίλιο, με το 19,7% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως θα ήταν «πολύ ή αρκετά πιθανό» να το ψηφίσει (από 15,4% τον Μάρτιο).

Παράλληλα, υψηλή απήχηση καταγράφει και ένα ενδεχόμενο «κόμμα Καρυστιανού», με το 21,1% των πολιτών να εμφανίζεται θετικό σε ένα τέτοιο σενάριο, αποτυπώνοντας την κοινωνική πίεση για θέματα διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Πρόωρες εκλογές και η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ



Η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη, αλλά με μια ελαφρά κλίση προς την ανάγκη ανανέωσης της λαϊκής εντολής. Το 51,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πρόωρες εκλογές θα βοηθούσαν τη χώρα, έναντι 43,1% που διαφωνεί.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ (24,6%) εμφανίζει απώλειες, οι οποίες αποδίδονται εν μέρει στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, το 66,6% των πολιτών απορρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα περί «πολιτικών παιχνιδιών» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση.

Οικονομία και... ρουσφέτι



Ως βασικό κριτήριο ψήφου αναδεικνύεται η οικονομία και η καθημερινότητα (35,5%), με την ακρίβεια και τους μισθούς να αποτελούν το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Ακολουθεί το δίπτυχο «Διαφάνεια - Διαφθορά» με 33,9%.

Τέλος, σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τις πελατειακές σχέσεις: Σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες (38,6%) δηλώνουν πως είτε οι ίδιοι είτε κάποιος από το περιβάλλον τους έχει κάνει χρήση ρουσφετιού, επιβεβαιώνοντας πως οι παθογένειες του παρελθόντος παραμένουν βαθιά ριζωμένες.



Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τη RealPolls τον Απρίλιο του 2026. Το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει σε υψηλά επίπεδα (18%), αποτελώντας τη δεξαμενή που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.