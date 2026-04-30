Αίτημα για προανακριτική κατά Αραμπατζή-Λιβανού κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

Πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής κατά των «γαλάζιων» πρώην υπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.



Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν, επικαλούμενοι τη δικογραφία, πως «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ελεγχόμενη συμπεριφορά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα παθητικής στάσης ή αμέλειας, αλλά ενεργητικής συμμετοχής, η έκταση και το εύρος της οποίας επιβάλλεται να ελεγχθεί, τόσο προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και για την προστασία της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, η οποία έχει αναντίλεκτα πληγεί από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για εστίες γενικευμένης και συστημικής διαφθοράς στην διακυβέρνηση της χώρας».



Σύμφωνα με τους ίδιους, «προκύπτει ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προκαταρκτικής εξέτασης ανέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τους Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία αρμόδια είναι αποκλειστικά η Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγματος».



Υπενθυμίζεται πως προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή η οποία διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών, απαιτείται αίτημα με υπογραφή 30 βουλευτών και ακολούθως απόφαση της Ολομέλειας που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.