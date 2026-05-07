Δημοσκόπηση MRB: Στις 14,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, υψηλή η αδιευκρίνιστη ψήφος

Σημαντικές ανακατατάξεις και έντονο ρευστό πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, με την πρόθεση ψήφου να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 22,5% και την «αδιευκρίνιστη ψήφο» να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στο 22%, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μετακινήσεων στο εκλογικό σώμα.

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα με 22,5%, ωστόσο χωρίς την αυτοδυναμική δυναμική προηγούμενων περιόδων. Ακολουθούν:



ΠΑΣΟΚ: 11,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Νίκη: 1,8%

Η αναγωγή στο σύνολο δίνει αντίστοιχα μια πιο «ενισχυμένη» εικόνα για τα μεγάλα κόμματα, με τη ΝΔ στο 28,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%, με την «ψαλίδα» να βρίσκεται στις 14,3 μονάδες. Ωστόσο η εικόνα κατακερματισμού παραμένει έντονη, με πολλαπλές μικρότερες πολιτικές δυνάμεις να διατηρούν αξιοσημείωτα ποσοστά: 10,9% Ελληνική Λύση, 10,1% Πλεύση Ελευθερίας, 7,7% ΚΚΕ, 5% ΣΥΡΙΖΑ, 2,3% Νίκη.



Το νέο πολιτικό τοπίο και τα κόμματα που ανεβαίνουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις για τα νέα ή υπό διαμόρφωση πολιτικά σχήματα, τα οποία φαίνεται να συγκεντρώνουν αξιοσημείωτη δυνητική επιρροή:



Πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: 23,2% συνολική θετική πρόθεση (11,1% «σίγουρα» + 12,1% «μάλλον»)

Κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: 25,1% δυνητική αποδοχή (6,6% «σίγουρα» + 18,5% «μάλλον»)

Πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά: 13,3% θετική πρόθεση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ακόμη και πριν από την επίσημη πολιτική τους συγκρότηση, τα νέα αυτά σχήματα εμφανίζουν αξιοσημείωτη «εκλογική περιέργεια» στο κοινό, με διαφοροποιημένες δεξαμενές στήριξης.

Ρευστότητα και υψηλή αδιευκρίνιστη ψήφος

Η αδιευκρίνιστη ψήφος στο 22% λειτουργεί ως κρίσιμος παράγοντας για τις μελλοντικές ισορροπίες, καθώς σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες δεν έχει ακόμη καταλήξει πολιτική επιλογή. Παράλληλα, καταγράφεται έντονος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, με καμία αντιπολιτευτική δύναμη να μην πλησιάζει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καθαρή κυβερνητική προοπτική.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 23,1%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%. Ωστόσο, το 20,2% απαντά «κανένας», γεγονός που αποτυπώνει ισχυρή τάση αποστασιοποίησης από το πολιτικό προσωπικό.



Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:



το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»

το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει

το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά»