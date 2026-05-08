Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου το Σάββατο (9/5) θα πραγματοποιήσει ομιλία στο προσυνέδριο της ΝΔ και νωρίτερα θα βρεθεί σε εγκαίνια μουσείου και στο Συμμαχικό Κοιμητήριο.



Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης, στις 10.30, θα παραστεί στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους.



Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.