Μητσοτάκης μετά την Κ.Ο. της ΝΔ: «Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα»

«Χρήσιμο» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κλίμα που επικράτησε στην περίπου εξάωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Ενδεικτικός ήταν ο διάλογος που είχε ο Πρωθυπουργός με δημοσιογράφους αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης:

- Το κλίμα πώς ήταν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χρήσιμο

-Είχε όμως γκρίνια...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ λίγη, τι πάει να πει γκρίνια; Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγείλει πως θα «γίνει Κούγκι». Το Επιτελικό Κράτος είχε την τιμητική του, αυτό είναι βέβαιο.

Συνολικά στην μαραθώνια συνεδρίαση της Κ.Ο, έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές.

«Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν να τσακωνόμαστε»



Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Χαίρομαι γιατί μετά από 6 ώρες, είδα παραπάνω από τους μισούς βουλευτές με διάθεση πολύ ενεργή. Ως προς τον τόνο και το κλίμα, χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς, κάτι που θα περίμενε κανείς από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που έχει δώσει και έχει κερδίσει μεγάλες μάχες».

Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και Επιτελικό Κράτος



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάγκη αναβάθμισης του κοινοβουλευτικού έργου: «Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί – να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή – δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Για μένα ο βουλευτής δεν εκπροσωπεί μόνο την Επικράτεια, πρέπει να εκπροσωπεί και την εκλογική του περιφέρεια».



Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχήματος σημειώνοντας πως: «Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση – αποτελεί κατάκτηση για την κυβέρνησή μα

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά:

«Όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όπως ανέφεραν οι βουλευτές ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους. Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα...»

Στο «στόχαστρο» Κοβέσι, Επιτελικό Κράτος και «εξαφανισμένοι υπουργοί»

Στην πλειονότητά τους οι βουλευτές, σε ήπιους τόνους, εξέφρασαν τις διαφωνίες τους για τον τρόπο λειτουργίας του Επιτελικού Κράτους με τους περισσότερους να αποφεύγουν να αναφερθούν ευθέως στον Άκη Σκέρτσο.

Μεγάλη συζήτηση έγινε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε κεντρικά η κυβέρνηση τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον Μάκη Βορίδη να μιλά ευθέως για «επίθεση» χαρακτηρίζοντας εκ νέου ως «πολιτική» τη στάση που έχει κρατήσει από την πρώτη στιγμή η Λάουρα Κοβέσι.

Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος με μια «φωτογραφική» αιχμή για τον Νίκο Δένδια: «Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μην είναι εδώ» είπε ο κ. Γεωργιάδης ενώ και ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως οι υπουργοί θα πρέπει να βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.

