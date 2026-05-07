Μητσοτάκης προς τους βουλευτές: «Για να κερδίσουμε τρίτες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του τόνισε πως όσα συζητούνται εσωτερικά στην κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και στην ανάγκη για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες» είπε χαρακτηριστικά.

«Η ΝΔ έχει να κάνει πολλά ακόμη για την Ελλάδα του 2030 με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις 30 αλλαγές που προτείνουμε με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους» είπε ο Πρωθυπουργός.

«Να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της βουλής στην αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών βουλευτών» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας την πρόταση για μία 6ετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος Καταστατικός Χάρτης, μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα μπρος με μία ενιαία δέσμη κανόνων που θα ισχύουν για όλους, αποκλείοντας εκτροπές και ένας Οδικός Χάρτης με επιμέρους πυξίδες που θα οδηγούν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα στη νέα εποχή. Γι’ αυτό και θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «αμηχανία»:

«Αγωνία το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της ΝΔ. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν - Είμαστε μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά και δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές πεδίο εντυπώσεων, δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων αλλά και το χυδαίο δηλητήριο. Το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί η μάχη ζωής που δίνει ο Γιάννης Μυλωνάκης και του ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει το θράσος»



«Άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για ένα πρόβλημα ενός πολίτη και άλλο η παρεκτροπή από τα καθήκοντά του» είπε ο κ. Μητσοτάκης και έριξε το «καρφί» του προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την οποία κάλεσε να αποφεύγει πρόωρες αξιολογήσεις, διαρροές επιλεκτικές, διαρροές με δόσεις, όπως είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές του να μιλήσουν με ειλικρίνεια για τα λάθη που έχουν γίνει σημειώνοντας ωστόσο πως «κόκκινη λεπτή γραμμή είναι αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια». Σημείωσε ωστόσο με έμφαση πως «η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνά μέσα από τη νίκη της ΝΔ, για να κερδίσουμε τρίτες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα».

Το λόγο έχουν ζητήσει να λάβουν περίπου 45 βουλευτές οι οποίοι αναμένεται να επικεντρώσουν την κριτική στους στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις δικογραφίες Κοβέσι αλλά και στη λειτουργία του Επιτελικού Κράτους - συζήτηση που αναζωπυρώθηκε έπειτα από τη σκέψη για την καθιέρωση ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης υπουργού και βουλευτή.