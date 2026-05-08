ΝΔ: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έκλεισε την «πληγή» του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά άνοιξε «μέτωπο» με υπουργούς

Με θετικό πρόσημο αξιολογούν στο Μέγαρο Μαξίμου τη χθεσινή, μαραθώνια συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, που έφτασε περίπου τις 6 ώρες και στην οποία πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη και του εισηγητή της πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, Ευριπίδη Στυλιανίδη, έλαβαν το λόγο συνολικά 43 βουλευτές.

Επιτελικό κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει στον FLASH ότι η χθεσινή διαδικασία ενισχύει την εσωκομματική δημοκρατία και αποδεικνύει ότι το κυβερνών κόμμα δεν φοβάται τον εσωτερικό διάλογο, ακόμη και εάν αυτός εμπεριέχει κριτική προς την πρωθυπουργική έδρα, αλλά και αιχμές για κακώς κείμενα στη λειτουργία της κυβέρνησης και τη συμπεριφορά των Υπουργών.

Στενός συνεργάτης του τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεδίωξε να αμβλύνει τις αντιδράσεις, που εκδηλώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος στο φόντο των κυβερνητικών χειρισμών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ . Αφού συνεχάρη τους βουλευτές του για τη διαχρονική στήριξη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να τονώσει το ηθικό τους τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε μία γροθιά και θα προχωρήσουμε μία γροθιά».

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την άρση της ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών «θαρραλέα πράξη» και όπως το έκανε και στο πρόσφατο παρελθόν κάλεσε την Ευρωπαΐκή Εισαγγελία να επιταχύνει την όλη διαδικασία. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές να επιμείνουν στη μεγάλη εικόνα σημειώνοντας ότι η ΝΔ είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη, που έχει συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον του τόπου. Ωστόσο, διευκρίνισε πως υπάρχει μία λεπτή κόκκινη γραμμή ανάμεσα στον προβληματισμό και την εσωστρέφεια δείχνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει κλίμα αμφισβήτησης γύρω από κεντρικές επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι «ιδρωμένες φανέλες» και το «μασάζ» που έπιασε τόπο

Πάντως, η αποστροφή του ότι «πρέπει να ιδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα» αποτέλεσε την καύσιμη ύλη για δηκτικές τοποθετήσεις κατά των απρόθυμων να βγουν μπροστά Υπουργούς.

Πρώτος έσυρε τον χορό ο Άδωνις Γεωργιάδης που βρήκε την ευκαιρία να «καρφώσει» κατά την προσφιλή του τακτική τον απόντα χθες και ευρισκόμενο σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία Νίκο Δένδια μιλώντας για Υπουργούς, που θα προτιμούσαν να πάνε στη Σελήνη για να αποφύγουν μία κρίση. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι απόντες αναλαμβάνουν την ευθύνη της απουσίας τους. Σε αυτό το περιβάλλον ο Θάνος Πλεύρης μίλησε για άκαπνη δημοφιλία ορισμένων υπουργών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος για επιλεκτικό κράτος και ο Δημήτρης Καιρίδης για τον προεκλογικό αγώνα, που δεν είναι τσάμικο αλλά πυρρίχιο. Σε αυτό το περιβάλλον ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει και αυτός ηχηρό μήνυμα ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα με τον ίδιο ενθουσιασμό» καθώς και ότι «θα πρέπει όλοι να δίνουμε τις δύσκολες μάχες».

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν αργά χθες ότι οι…Κασσάνδρες, που προέβλεπαν…πολεμική ατμόσφαιρα διαψεύστηκαν. Άλλωστε, το «μασάζ» των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς, κάτι, που όπως εκτιμάται προσφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου μία πολύτιμη πολιτική ανάσα σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία.

Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος τονίζει εξάλλου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να αξιοποιήσει τόσο τη χθεσινή συνεδρίαση όσο και το επικείμενο Συνέδριο ως βατήρα για την πολυπόθητη φυγή προς τα εμπρός.