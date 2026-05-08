H Kοβέσι «έχει πέραση» στους νεοδημοκράτες (ψηφοφόρους)

Στράφι έχουν πάει - όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - οι αναλύσεις της Σοφίας Βούλτεψη για την καταγωγή της Κοβέσι που ευθέως... συνδέονται (εννοείται) με τα έργα και τις ημέρες της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αλλά και το άχτι που έχουν βγάλει οι νεοδημοκράτες βουλευτές για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη δημοσκόπηση της MRB (OPEN) καθώς οι επτά στους δέκα κρίνουν ότι κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της.

Και όπως άκουσα να εξηγεί ο Δημήτρης Μαύρος οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε ποσοστό 54,1% λένε πως «σίγουρα» ή «μάλλον» ασκεί αμερόληπτα τα καθήκοντά της ενώ το 40,7% έχει διαφορετική άποψη πιστεύοντας πως εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.

Και επειδή πιστεύουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, τις δημοσκοπήσεις κρίνεται τουλάχιστον ανεπιτυχής η επιλογή των κυβερνώντων να καταστήσουν συνομιλητή τους έναν Ευρωπαίο υπάλληλο αφήνοντας μάλιστα σαφείς αιχμές για το εάν είναι καλός ή όχι στη δουλειά του μαζί με διάφορα άλλα πολιτικά υπονοούμενα.