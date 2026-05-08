«Μύρισαν» εκλογές στο ΠΑΣΟΚ - Έως τέλος Ιουνίου το 70% των ψηφοδελτίων

Έξω μύρισε ανοιξη, μπορεί και καλοκαίρι, αλλά στο ΠΑΣΟΚ «μύρισαν» εκλογές. Όπως έγραψε ήδη ο FLASH, η εκλογική ετοιμότητα είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έθεσε επιτακτικά το ζήτημα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Τετάρτης, ενώ χθες προήδρευσε στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος.

«Η αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες έχει αρχίσει, χρειάζεται συντεταγμένη δουλειά από όλους», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισαγωγικά και απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα «στις υγιείς δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους» συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Μία ημέρα νωρίτερα, είχε ζητήσει εγρήγορση και πιο συντονισμένες κινήσεις για την έγκαιρη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, υποστηρίζοντας ότι οι προσεχείς εκλογές θα είναι για το ΠΑΣΟΚ μια αξιακή μάχη, που απαιτεί ενότητα και καλή προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Παρόμοια μηνύματα έστειλαν άλλωστε και άλλα κορυφαία στελέχη ανάμεσα σε αυτά η Μιλένα Αποστολάκη και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Το 70% των ψηφοδελτίων έως τέλος Ιουνίου

Ο στόχος που ατύπως έχει τεθεί είναι να μπορέσουν να γίνουν ανακοινώσεις ως τα τέλη Ιουνίου για το 60 με 70% των ψηφοδελτίων, στη λογική ότι αμέσως μετά και για Ιούλιο και Αύγουστο όλα στην πολιτική ζωή θα κυλούν σε θερινούς ρυθμούς. «Όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά», συμπληρώνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου έχει ήδη κάνει τον επιμερισμό εργασίας και τις χρεώσεις μελών του οργάνου ανά περιφέρεια και νομό (σε δυάδες και τριάδες ατόμων της Επιτροπής).

Η κεντρική κατεύθυνση είναι να υπάρξει συνεργασία των αρμοδίων της Χαριλάου Τρικούπη με τα προσφάτως εκλεγμένα περιφερειακά συμβούλια και τις κατά τόπους νομαρχιακές επιτροπές και από κοινού να κάνουν τις τελικές εισηγησεις τους στην Επιτροπή, ώστε να ληφθούν και οι αποφάσεις.

Ο ρόλος των υπευθύνων, λένε κομματικές πηγές, είναι διπλός. Αφ’ ενός να διερευνήσουν - βολιδοσκοπήσουν σε κάθε Νομό αξιόλογες υποψηφιότητες και αφ’ ετέρου να ελέγξουν όσες έχουν κατατεθεί μέσω της πλατφόρμας που έχει ανέβει στο διαδίκτυο (https://digitalsociety.gr/candidate-submission/).

Μέχρι πριν από ένα μήνα, είχαν υποβληθεί περίπου 160 καινούρια ονόματα (εκτός από τους νυν βουλευτές και όσους ήταν στα ψηφοδέλτια του 2023). Ο σχεδιασμός είναι η Επιτροπή σε Ολομέλεια να συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα. Πάντως, το δίλημμα της τμηματικής ανακοίνωσης ή της ενιαίας πανηγυρικής σε μία Κεντρική Επιτροπή, ακόμη δεν έχει απαντηθεί, αν και το δεύτερο ενδεχόμενο ακούγεται ως πιθανότερο και δικαιότερο.

Στο μεταξύ χθες, παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) τα οποία εξέλεξαν το νέο προεδρείο. Η σύνθεση της ΕΔΕΚΑΠ, έχει ως εξής: Πρόεδρος: Κόκκιας Σάκης, Αντιπρόεδρος: Ζούπη Εύα, Μέλη: Αυξεντίου Κατερίνα, Καπώνης Δημοσθένης, Κατσίλας Γρηγόριος, Κονδύλης Χάρης, Μηνοβγιούδης Στέλιος, Μπίνα Στυλιανή, Νούσιος Βασίλειος, Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος, Πολίτης Θωμάς, Σιώζιου Σεβαστή, Τσακάλου Δανάη, Τσαρός Περικλής και Τσούνης Χρήστος.