«Τώρα είναι η ώρα»-Ο Τσίπρας έδειξε Ιούνιο: Η αναφορά στη Φώφη Γεννηματά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να το ανακοινώσει, το εξήγγειλε. «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τωρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είπε, απαντώντας, μάλιστα σε ερώτηση ενός πολίτη που του ζήτησε να αποκαλύψει και το όνομα του κόμματος.





Σε μια πολιτική εκδήλωση που δεν είχε, πλέον, σχέση με το βιβλίο, ο πρώην πρωθυπουργός, αποκάλυψε και τους εκλογικούς στόχους του νέου κόμματος που προετοιμάζει. «Τότε», είπε αναφερόμενος στη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του στην Αθήνα, «η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση και σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος δεν είναι να του κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να τον νικήσουμε». Με άλλα λόγια έθεσε και τον εκλογικό του στόχο που δεν είναι άλλος από τη διαμόρφωση των συνθηκών, προκειμένου να αλλάξει κυβέρνηση. Ο στόχος είναι για «κυβερνώσα αριστερά» και, όχι μια ακόμη αντιπολίτευση. Εξάλλου και ο τίτλος της συγκέντρωσης ήταν αυτός ακριβώς: «η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής».

Η αναφορά στη Φώφη Γεννηματά





Δεν είναι λίγοι εκείνοι που διέκριναν, όχι απλώς το στόχο της επόμενης ημέρας αλλά κυρίως τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλει να αναλάβει. Και την ημέρα των εκλογών αλλά και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. «Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα», για την εθνική κάλπη. Ως το αντίπαλο δέος, έλεγαν με νόημα κάποιοι. Με βάση την αριστερά. Εξάλλου μπορεί να μην ήταν στη συγκέντρωση ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ», αλλά ήταν κυρίως οι οπαδοί, τα μέλη αλλά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που «ακόμα δεν έχουν παραιτηθεί», είπε κάποιος με νόημα. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η αναφορά του στην Φώφη Γεννηματά λέγοντας ότι εκείνη είχε μιλήσει για «Μητσοτάκης ΑΕ και εγώ μιλάω για Μητσοτάκης Ltd».



Η επίθεση, προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνολικά στην κυβέρνηση ήταν και το βασικό μέρος της ομιλίας του. Μίλησε για το Κράτος Δικαίου-«δεν μπορεί να ζητάει αλλαγές στο Σύνταγμα, εκείνος που το καταστρατήγησε, που προσπάθησε να ελέγξει τη Δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε στους έντιμους δικαστές και αυτούς θα στηρίξουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Το όνομα θέλουμε» Αίσθηση ανυπομονησίας επικράτησε στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι, με το κοινό να ζητά επίμονα να ανακοινωθεί το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος. η συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο ρεματιάς εξελίχθηκε σε κλίμα έντονης προσμονής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του.



Αναφέρθηκε και στην οικονομία, σημειώνοντας τις αδικίες στη φορολογία αλλά και στο νέο σχέδιο που ετοιμάζει να καταθέσει, λέγοντας πως «θα στηρίξουμε το μισθωτό, τη μεσαία τάξη και τον τίμιο επιχειρηματία». «Μας ρωτάνε που θα βρούμε τα λεφτά. Μόνο στους 20 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αν αυξήσεις την φορολογία μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία. Αυτό το 1% των επιχειρήσεων πρέπει να περάσει από τον πάγκο», τόνισε.



Έδωσε, στο τέλος της ομιλίας του, και μια χρονική κατεύθυνση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, που από ότι υποστηρίζεται, από πολλούς, θα είναι περίπου αρχές Ιουνίου.