Αυτή την ώρα η εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι - Ποιοι δίνουν το «παρών»

Ραντεβού στο Χαλάνδρι και στο θέατρο Ρεματιάς δίνει σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συζήτηση που φέρει τον τίτλο «Η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής».

Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις μεγάλες πόλεις της χώρας και εισαγάγει ένα νέο κύκλο για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού εν όψει της επίσημης παρουσίασης του κόμματός του και σε συνέχεια του ομότιτλου Μανιφέστου που συνέταξε η ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε προ λίγου στο θέατρο, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην αποψινή εκδήλωση.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Η εκδήλωση οργανώνεται από την πρωτοβουλία πολιτών Βόρεια Αθήνας και στο πάνελ των ομιλητών θα βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος (αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής), Σπύρος Δρίτσας (χειρουργός), Φωτεινή Κουμαλάτσου (ειδική γραμματέας ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ), Χάρης Μαυρουδής (ηθοποιός - δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου) και Άννα Παππαδόπουλου (δικηγόρος - πρώην τομεάρχης δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ), ενώ την κουβέντα συντονίζει ο σκηνοθέτης Χάρης Μουμουλίδης.

Σε ό,τι αφορά τους ομιλητές πρόκειται για πέντε πρόσωπα τα οποία αναμένεται να έχουν κεντρικό ρόλο στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο φαίνεται ότι οι επίσημες ανακοίνωσεις δεν προκείται να καθυστερήσουν πολύ ακόμη.

Ποιοι δίνουν το «παρών»

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων δίνουν το «παρών» οι: Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αθηνά Λινού

Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστα Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Ελένη Αυλωνίτου, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Ανδρέας Νεφελούδης, Νίκος Μπίστης κ.α.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr