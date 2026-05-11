Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα: Απέκτησε με γονική παροχή δυο διαμερίσματα στον Διόνυσο

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα (11/5) στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).

Μεταξύ των ανθρώπων για τους οποίους δημοσιεύθηκε το Πόθεν Έσχες, είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Ο κ. Τσίπρας διατηρεί τη μοτοσικλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72.000 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18.000 ευρώ.

Παράλληλα, η σύζυγός του Μπέττυ Μπαζιάνα εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο κ. Τσίπρας είναι ένα από τα πρόσωπα της (πολιτικής) επικαιρότητας, καθώς κοντοζυγώνει η ημερομηνία που θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό κόμμα, ένα εγχείρημα που ενδεχομένως να φέρει ανακατατάξεις στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Δείτε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας.