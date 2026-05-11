Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου: Η ακίνητη περιουσία του εμφανίζει μεταβολές

Εισοδήματα ύψους 101.054,68 ευρώ και καταθέσεις που ανέρχονται σε 266.285,25 ευρώ δηλώνει για το 2024 ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Η ακίνητη περιουσία του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζει μεταβολές, καθώς δηλώνει πως εκποίησε το 2024 δύο μονοκατοικίες σε Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και βοσκότοπο στη Χαλκιδική. Διατηρεί τη μονοκατοικία στις Μηλιές στη Μαγνησία.

Δεν διαθέτει οχήματα, ενώ δηλώνει συμμετοχή στην επιχείρηση της συζύγου του «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ».



Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα (11/5) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).