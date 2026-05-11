Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού

Συνολικά εισοδήματα ύψους 81.673,94 ευρώ και καταθέσεις 575.207,77 ευρώ και 419,44 δολαρίων δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες του 2025, χρήση 2024.

Ο πρωθυπουργός πώλησε το 2024 ομόλογα αξίας 500.000 ευρώ. Δηλώνει μετοχές και ομόλογα που αποτιμώνται σε 11.222,37 ευρώ και 21.532,99 δολάρια. Δεν διαθέτει θυρίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και φέτος συνολικώς 26 εγγραφές σε ακίνητα. Πρόκειται για διαμερίσματα, δενδροκαλλιέργειες και οικόπεδα, μεταξύ άλλων σε Κρήτη, Γιάννενα και Κυκλάδες. Έχει στην κατοχή του δύο ΙΧ.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί τις μετοχές του στον Κήρυκα Χανίων. Έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 156.100 ευρώ εκ των οποίων οι 150.000 αφορούν το δάνειο που είχε λάβει το 2018 από την αδερφή του, Αλεξάνδρα και οι 6.100 υπόλοιπο οφειλόμενο από πιστωτική κάρτα (ημερομηνία λήξης υποχρέωσης 30/11/2026).