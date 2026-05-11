Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου - Αμετάβλητη παραμένει η ακίνητη περιουσία του

Εισοδήματα ύψους 61.219,15 ευρώ και καταθέσεις 46.035,73 ευρώ δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελλος για το 2024.

Η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αμετάβλητη καθώς δηλώνει και φέτος εγγραφές σε 8 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Πύργο, Φολέγανδρο και Γερμανία.

Δεν διαθέτει θυρίδα ενώ δεν είναι κάτοχος μετοχών ή ομολόγων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το ΙΧ που αγόρασε το 2023, ενώ δηλώνει την ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. «Η ατομική μου επιχείρηση είναι σε αδράνεια», σημειώνεται ωστόσο στις παρατηρήσεις.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις του Σωκράτη Φάμελλου, αυτές είναι συνολικώς 45.727,84 ευρώ. Ειδικότερα, στις 09/10/2024 πήρε δάνειο από τη Βουλή ύψους 15.000 ευρώ με υπόλοιπο 14.375 ευρώ, ενώ έχει υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ σε στεγαστικό δάνειο.

Ακόμη οφείλει 1.100 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 6.841,24 ευρώ στον αδερφό του Μανώλη.

Δείτε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα (11/5) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).