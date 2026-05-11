Το πόθεν έσχες του Δημήτριου Νατσιού - Τι δηλώνει ο πρόεδρος της «Νίκης»

Εισοδήματα 47.666,51 ευρώ και καταθέσεις 19.322,38 ευρώ δηλώνει για το 2024 ο Δημήτρης Νατσιός. Ο πρόεδρος της Νίκης αγόρασε δυο ΙΧ, το ένα μεταχειρισμένο.

Διατηρεί 4 ακίνητα, δυο διαμερίσματα σε Κιλκίς και Πιερία και δυο οικόπεδα στην Πιερία, ενώ έδωσε σε γονική παροχή διαμέρισμα στο Κιλκίς.

Δεν έχει στην κατοχή του μετοχές ή ομόλογα, ούτε δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Ο Δημήτρης Νατσιός έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 113.812,67 ευρώ, καθώς δηλώνει υπόλοιπο οφειλόμενο 99.213,45 ευρώ από στεγαστικό δάνειο και 14.599,22 ευρώ σε καταναλωτικό δάνειο.

Δείτε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Νίκης.

Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα (11/5) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).