Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025
Οι δηλώσεις αναρτήθηκαν και φέτος στο διαδικτυακό ιστότοπο της Βουλής «ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν».
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα Πόθεν Έσχες του πολιτικού προσωπικού της χώρας για το 2025, χρήση 2024.
Συνολικώς δημοσιεύθηκαν 1837 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πολιτικών αρχηγών, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
