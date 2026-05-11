Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα Πόθεν Έσχες του πολιτικού προσωπικού της χώρας για το 2025, χρήση 2024.

Συνολικώς δημοσιεύθηκαν 1837 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πολιτικών αρχηγών, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δηλώσεις αναρτήθηκαν και φέτος στο διαδικτυακό ιστότοπο της Βουλής «ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν».