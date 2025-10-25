Παράταση έλαβαν ως τις 15 Νοεμβρίου οι καταθέσεις Πόθεν Έσχες με νέα τροπολογία στη Βουλή

Παράταση έλαβαν έως τις 15 Νοεμβρίου όσοι πρέπει να καταθέσουν το Πόθεν Έσχες 2025 (χρήση 2024).

Παρά την αρχική προθεσμία η οποία έληγε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Οκτωβρίου δόθηκε η παράταση από το υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Το άρθρο της τροπολογίας

Άρθρο 5

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α' 45) παρατείνεται μέχρι τη 15η.11.2025.

Η αιτιολογική έκθεση:

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται έως και τη 15η Νοεμβρίου 2025 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024), σύμφωνα με τον ν. 5026/2023 (Α' 45).