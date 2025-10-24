Παράταση στο πόθεν έσχες με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Περαιτέρω παράταση δόθηκε για την υποβολή του πόθεν έσχες, που έληγε στις 31 Οκτωβρίου, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή (24/10).

Η προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες (για χρήση του 2024) παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, όπως προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία αναφέρεται:

«Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για 2025

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) παρατείνεται μέχρι 15η.11.2025».

Διαβάστε την τροπολογία.