Πόθεν έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία, τι ισχύει σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής

Η υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) 2025 (χρήση 2024) έχει ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου 2025 και η ημερομηνία λήξης είναι η 31η Οκτωβρίου 2025.

Την ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλουν υποχρεωτικά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διαφάνεια και τον έλεγχο του πλουτισμού. Πρόκειται για μια ετήσια δήλωση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου και του/της συζύγου ή συντρόφου, όπως: τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, ακίνητα, οχήματα, εισοδήματα, δάνεια ή λοιπές υποχρεώσεις, κινητές αξίες (π.χ. έργα τέχνης μεγάλης αξίας).

Υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο στην πλατφόρμα pothen.gr (με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πόθεν έσχες. Σημειώνεται ότι πλέον και οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων καθίστανται πλέον αυτοτελώς υπόχρεοι και οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν διακριτές ΔΠΚ.

Ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες;

Κάποιες από τις βασικές κατηγορίες είναι:

Πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες)

Διευθυντικά στελέχη σε ΔΕΚΟ

Οικονομικοί διαχειριστές κομμάτων και πολιτικών σχηματισμών

Δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης

Δικαστικοί λειτουργοί

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Δημοσιογράφοι

Τι ισχύει όμως για όσους «χάσουν» την προθεσμία του πόθεν έσχες; Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία στην παρ.1 του αρθ.18 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της ΔΠΚ τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 50€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της ΔΠΚ με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.5026/2023, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400€ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους)και 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν Δ.Π.Κ. (είτε ετήσια είτε ανάληψης καθηκόντων) μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται κατά την δημιουργία της ΔΠΚ ότι για την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. απαιτείται πληρωμή παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα του ΠΟΘΕΝ, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ., ανάλογα με τις ημέρες της καθυστέρησης εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης. Κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. το σύστημα του ΠΟΘΕΝ εκδίδει αυτόματα το κατάλληλο παράβολο και ενημερώνει τον υπόχρεο με τον αριθμό και τον τύπο του παραβόλου που πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Στην ιστοσελίδα του e-paravolo αναφέρονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής του. Σημειώνεται ότι, υπόχρεοι που έχουν αποθηκεύσει τη ΔΠΚ τους αλλά δεν την οριστικοποίησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα ενημερώνονται για το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την εκπρόθεσμη υποβολή, κατά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ.

