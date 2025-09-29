Πόθεν Έσχες Αλέξη Τσίπρα: Εισοδήματα 100.000 ευρώ και η ίδρυση του Ινστιτούτου

Το Πόθεν Έσχες του πρώην πρωθυπουργού και τέως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει μία σταθερή οικονομική εικόνα, η οποία ξεχωρίζει για τη μηδενική δανειακή επιβάρυνση και την ίδρυση του νέου του Ινστιτούτου.

Στις 106.783 ευρώ ανήλθαν συνολικώς τα έσοδα που δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας το 2022. Εξ αυτών, οι 37.500 ευρώ αφορούν την ενίσχυση που έλαβε για τα Βραβεία Ειρήνης Έσσης και Βεστφαλίας, χρήματα τα οποία, όπως διευκρινίζεται αναλυτικώς στη δήλωσή του, δόθηκαν ως χορηγία για απονομή υποτροφιών σε διάφορα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Ένα χρόνο αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε εισοδήματα 34.564 ευρώ και καταθέσεις 259.602 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη, καθώς δηλώνει το διαμέρισμα 114 τετραγωνικών στην Αθήνα. Διατηρεί δε το δίκυκλο που απέκτησε το 2007.

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα βουλευτή ύψους 73.346,99 ευρώ. Επιπλέον, δηλώνονται 8.000 ευρώ από λοιπές πηγές. Η σύζυγός του, Περιστέρα Μπαζιάνα, δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 4.068,79 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι -για πολιτικό- αρκετά συγκρατημένες, με τη μεγαλύτερη ατομική του κατάθεση να ανέρχεται σε 31.274,67 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Ακίνητα και η νέα επιχειρηματική συμμετοχή

Στην ακίνητη περιουσία, ο κ. Τσίπρας δηλώνει δύο διαμερίσματα στην Αθήνα. Το πρώτο, 92,21 τ.μ., βρίσκεται στην πλήρη κυριότητά του και αποκτήθηκε το 1996. Το δεύτερο, 114 τ.μ., αποκτήθηκε το 2007 με γονική παροχή, όπου κατέχει το 50% της πλήρους κυριότητας.

Η Περιστέρα Μπαζιάνα δηλώνει, επίσης, την κατοχή 50% πλήρους κυριότητας σε ένα αγροτεμάχιο 3.950 τ.μ. στην Κορινθία.

Η ίδρυση του Ινστιτούτου

Το πιο πρόσφατο στοιχείο αφορά τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στο «Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία» (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - ΑΜΚΕ), στην οποία κατέχει το 90%. Η συμμετοχή αυτή καταβλήθηκε με κεφάλαιο 2.700 ευρώ και αποκτήθηκε εντός του 2023. Τέλος, το ζεύγος δηλώνει δύο επιβατικά αυτοκίνητα, ένα 1.200 κ.ε. του 2013 για τον κ. Τσίπρα και ένα 1.400 κ.ε. του 2015 για τη σύζυγό του.

Δανειακές υποχρεώσεις ή άλλες οφειλές δεν υφίστανται για το ζεύγος του Αλέξη Τσίπρα και της Περιστέρας Μπαζιάνα.