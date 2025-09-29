Τα οκτώ ακίνητα του Σωκράτη Φάμελλου: Η ακτινογραφία του Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Εισοδήματα ύψους 72.505 ευρώ και καταθέσεις 57.838 ευρώ, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε εγγραφές σε 8 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες, ενώ αγόρασε ένα ΙΧ του 2016 έναντι 8.000 ευρώ. Διαθέτει δε και ένα διαμέρισμα 42,91 τετραγωνικών στη Γερμανία το οποίο απέκτησε το 2015.

Η συμμετοχή του Σωκράτη Φάμελλου σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών παραμένει από το 1991, σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει οφειλές ύψους 52.401 ευρώ, εκ των οποίων οι 3.907 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και οι 13.636 στον αδερφό του Εμμανουήλ (δάνειο που έλαβε το 2015).

Το Πόθεν Έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Εισοδήματα και συμμετοχές

Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει συνολικά εισοδήματα που ξεπερνούν τις 39.000 ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την ιδιότητά του ως βουλευτής (μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα), ύψους 29.777,67 ευρώ. Επιπλέον, δηλώνει έσοδα από ακίνητα 1.938 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.838 προέρχονται από τη Γερμανία.

Στις συμμετοχές του αναφέρεται μία ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία είναι σε αδράνεια από το 1991. Δεν δηλώνονται χρεόγραφα, μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητα και καταθέσεις

Ο αρηγός του ΣΥΡΙΖΑ κατέχει οκτώ συνολικά ακίνητα, με εμπράγματα δικαιώματα. Η ακίνητη περιουσία του είναι γεωγραφικά διασπαρμένη σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Φολέγανδρο και Γερμανία.

Στα πιο σημαντικά περιλαμβάνονται ένα διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (179,53 τ.μ. κύριοι χώροι). Μία μονοκατοικία στη Φολέγανδρο (93,20 τ.μ. κύριοι χώροι, 50% κυριότητα) και ένα διαμέρισμα στο νησί (63 τ.μ., 50% κυριότητα). Επίσης, ένα διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, το οποίο αποκτήθηκε το 2015 με αγορά. Μία σειρά από καλλιέργειες και μία μονοκατοικία στον Πύργο Ηλείας, προερχόμενα από κληρονομιά.

Όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, δηλώνονται επτά λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Attica). Η μεγαλύτερη ατομική κατάθεση ανέρχεται σε 51.881,28 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Δανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Σωκράτη Φάμελλου ανέρχονται συνολικά σε περίπου 52.400 ευρώ. Το κύριο βάρος αφορά ένα στεγαστικό/επισκευαστικό δάνειο ύψους 34.858,61 ευρώ (αρχικό ποσό 93.000, λήξη 2026). Επιπλέον, δηλώνει υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας 3.907,19 ευρώ και ένα δάνειο προς φυσικά πρόσωπα, όπου εμφανίζεται ως οφειλέτης, ύψους 13.636,69 ευρώ.