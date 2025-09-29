Πόσα εισοδήματα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού

Εισοδήματα ύψους 70.456 ευρώ και μετοχές οι οποίες αποτιμώνται σε 508.904 ευρώ και 20.479 δολάρια δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2023. Σύμφωνα με την δήλωση Πόθεν Έσχες που αναρτήθηκε στην Βουλή, το 2023 ο πρωθυπουργός απέκτησε ομόλογα της Hellenic T-Bill αξίας 490.575 ευρώ. Επίσης, δήλωσε καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες ύψους 110.663 ευρώ και 445 δολαρίων.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2023

Ο πρωθυπουργός δηλώνει εγγραφές σε 26 ακίνητα. Πρόκειται για διαμερίσματα, δενδροκαλλιέργειες και οικόπεδα, μεταξύ άλλων σε Κρήτη, Γιάννενα και Κυκλάδες. Έχει στην κατοχή του δύο ΙΧ.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2022

Δηλώνει συμμετοχή σε μια επιχείρηση, τον Κήρυκα Χανίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 160.560 ευρώ, εκ των οποίων οι 150.000 αφορούν το δάνειο που είχε λάβει το 2018 από την αδερφή του, Αλεξάνδρα.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2022, ο πρωθυπουργός δήλωσε εισοδήματα ύψους 82.940 ευρώ και καταθέσεις ύψους 852.908 ευρώ και 470 δολαρίων.

Το 2022 ο πρωθυπουργός απέκτησε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.