Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών - Δείτε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των «300»

Στη δημοσιότητα έδωσε η επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για τα έτη 2022 και 2023. Τα πόθεν έσχες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής Ελέγχου, «αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023)».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.502612023).

Το πλήθος των δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε εδώ τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών:

Για το 2022

Για το 2023