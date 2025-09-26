Έφτασε η ώρα: Στο φως τα... πόθεν και τα έσχες των εθνοπατέρων

Ποιος είναι ο πλουσιότερος και ποιος ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός. Ποιος έχει τα περισσότερα σπίτια, αυτοκίνητα, αλλά και… πλεούμενα. Ποιος χρωστάει της Μιχαλούς και ποιος έχει καταθέσεις εντός και εκτός που ζαλίζουν.

Αυτοί θα είναι οι δημοσιογραφικοί τίτλοι προσεχώς, καθώς το πρωί της Δευτέρας δίνονται στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών μας ταγών.



Στις 10.00 η επιτροπή Ελέγχου της Βουλής θα παρουσιάσει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για τα έτη 2022 και 2023, ενώ τα πόθεν έσχες θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.



Τα βλέμματα θα στραφούν, εκτός των αρχηγών και των υπουργών, και στις αρχικές δηλώσεις των πρωτοεκλεγμένων το 2023 βουλευτών. Τη Δευτέρα θα δημοσιοποιηθεί εξάλλου και η επίμαχη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη.



Ήδη ζεσταίνουν τα… κουμπιουτεράκια τους οι δημοσιογράφοι.