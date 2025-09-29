Με καθυστέρηση δύο ετών στη δημοσιότητα τα «Πόθεν Έσχες» – Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Με καθυστέρηση δύο ολόκληρων ετών αναμένεται να δοθούν σήμερα στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων, τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Βουλής. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τις χρήσεις 2022 και 2023, ενώ περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις των νεοεκλεγέντων βουλευτών μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές.



Στη λίστα των υπόχρεων βρίσκονται επίσης ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αλλά και οι υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων. Την εποπτεία έχει η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς και ανώτατοι δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο, το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Έσχες χωρίς το Πόθεν

Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν αναλυτικά εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, δανεισμό, ακίνητη περιουσία, συμμετοχές σε εταιρείες και μετοχές, τόσο των πολιτικών όσο και των συζύγων τους.



Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των «Πόθεν Έσχες» αναζωπυρώνει κάθε φορά και τη συζήτηση για το κατά πόσο γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Γιατί μπορεί να καταγράφεται το «έσχες», αλλά το «πόθεν» μένει συνήθως στο σκοτάδι. Η προέλευση των χρημάτων σπάνια ελέγχεται σε βάθος, ενώ τα αποτελέσματα –όταν υπάρχουν– δεν γίνονται γνωστά στους πολίτες. Και όλα αυτά ενώ στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις με συμμετοχή βουλευτών –ακόμα και αρχηγών κομμάτων– σε εξωχώριες εταιρείες.

Ο Κασσελάκης και το πόθεν έσχες

Μεταξύ των δηλώσεων θα περιλαμβάνεται και του επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη. Θυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, τον Μάιο, ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, είχε επιβάλει στον κ. Κασσελάκη το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για το ζήτημα της δήλωσης περιουσιακής κατάστασής του και συγκεκριμένα για την πλημμεληματική κατηγορία που αφορά σε παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.



Στη Νέα Δημοκρατία οι πλούσιοι

Σύμφωνα με επεξεργασία του Vouliwatch.gr για τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (χρήση 2021), η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο όρο εισοδήματος – 172.300 ευρώ ετησίως – και τις μεγαλύτερες τραπεζικές καταθέσεις, που άγγιξαν τις 283.000 ευρώ. Στην κορυφή της λίστας με τους πλουσιότερους βουλευτές βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης , αλλά και σειρά υπουργών που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο «χρηματιστήριο» της πολιτικής ελίτ.