Πόθεν Έσχες 2025: Τι αλλάζει φέτος στη δήλωση, πότε λήγει η προθεσμία

Με μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά διεξάγεται φέτος η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, τα περιβόητα «πόθεν έσχες» από τους υπόχρεους.

Η καινοτομία που για πρώτη φορά φέτος έρχεται είναι η αυτόματη άντληση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων). Παλαιότερα η λήψη των σχετικών εγγράφων ταλαιπωρούσε τους υπόχρεους υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης με γραφειοκρατικές διαδικασίες σε τράπεζες, αιτήσεις και ατελείωτες ώρες στις ουρές για να πάρουν τα πολυπόθητα χαρτιά με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Η φετινή διαδικασία υποβολής του «Πόθεν Έσχες» αφορά σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην χρήση του οικονομικού έτους 2024. Η πλατφόρμα pothen.gr είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Οι υπόχρεοι μπορούν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, να αντλήσουν απευθείας τα διαθέσιμα στοιχεία, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης.

Πότε γίνεται διόρθωση

Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες, η ευθύνη για τη διόρθωσή τους βαραίνει τον υπόχρεο. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ή η καθυστέρηση στην υποβολή επισύρει σημαντικά πρόστιμα, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία αφορά μια ευρεία κατηγορία επαγγελματιών και αξιωματούχων, δηλαδή πολιτικά πρόσωπα όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, υπουργοί και βουλευτές, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι), δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη ανεξάρτητων αρχών, στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης των παραπάνω.

Πώς αποδίδει ο μηχανισμός

Το τελευταίο διαθέσιμο, στέρεο δείγμα για το πώς αποδίδει ο μηχανισμός ελέγχου είναι ο απολογισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για το 2024. Εκεί καταγράφονται 332 ολοκληρωμένοι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, μοιρασμένοι μεταξύ της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας.

Από τη ΜΕΕ ολοκληρώθηκαν 23 στοχευμένοι έλεγχοι με ευρήματα όπως άσκηση ιδιωτικού έργου χωρίς άδεια, ανακρίβειες σε επενδυτικά προϊόντα, καταθέσεις χωρίς αντίστοιχες εμφανείς πηγές εισοδήματος και αγορές περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνταν. Στις περιπτώσεις αυτές βεβαιώθηκαν φόροι/εισφορές/πρόστιμα συνολικού ύψους 125.308,80 ευρώ, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές στοιχεία για 136 υπόχρεους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις για το 2022. Την ίδια στιγμή, η ΕΑΔ έχει στην αρμοδιότητά της 13.820 υπόχρεους σε διάφορους φορείς (ΑΑΔΕ, ΔΟΥ, τελωνεία, ΟΤΑ κ.ά.), δείγμα του μεγέθους αλλά και της δυσκολίας κάλυψης του συνόλου.