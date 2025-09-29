Πόθεν έσχες: Αυτή είναι η περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη

Εισοδήματα ύψους 128.610 ευρώ και καταθέσεις 1.076.358 ευρώ σε Ελλάδα και Βέλγιο δήλωσε το 2023 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει εγγραφές σε συνολικώς 16 ακίνητα. Πρόκειται για διαμερίσματα, καταστήματα και αποθήκες σε Αθήνα και Ηράκλειο, ενώ διαθέτει διαμέρισμα 46 τετραγωνικών στο Βέλγιο. Η ακίνητη περιουσία του δεν παρουσιάζει μεταβολές. Διαθέτει ένα ΙΧ, ενώ άνοιξε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Διατηρεί εντωμεταξύ τη συμμετοχή του στη ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ από το 1999.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε τα πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το έτος 2023.

Δείτε και τα εισοδήματα του 2022.