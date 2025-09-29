Πολιτική Οικονομία Νίκος Ανδρουλάκης Πόθεν Έσχες

Πόθεν έσχες: Αυτή είναι η περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εισοδήματα ύψους 128.610 ευρώ και καταθέσεις 1.076.358 ευρώ σε Ελλάδα και Βέλγιο δήλωσε το 2023 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει εγγραφές σε συνολικώς 16 ακίνητα. Πρόκειται για διαμερίσματα, καταστήματα και αποθήκες σε Αθήνα και Ηράκλειο, ενώ διαθέτει διαμέρισμα 46 τετραγωνικών στο Βέλγιο. Η ακίνητη περιουσία του δεν παρουσιάζει μεταβολές. Διαθέτει ένα ΙΧ, ενώ άνοιξε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Διατηρεί εντωμεταξύ τη συμμετοχή του στη ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ από το 1999.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε τα πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το έτος 2023.

Δείτε και τα εισοδήματα του 2022.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Νίκος Ανδρουλάκης Πόθεν Έσχες

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader