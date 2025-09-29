Πιο πλούσιος της Βουλής είναι ο Παύλος Σαράκης- 18,4 εκατ. ευρώ η αμοιβή του στην υπόθεση Novartis

Το ρεκόρ των υψηλότερων εισοδημάτων κατέχει ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση, βουλευτής Παύλος Σαράκης, ο οποίος κατά πως φαίνεται, είναιο πλουσιότερος από του «300».

Ο δικηγόρος στο επάγγελμα δήλωσε το 2023 εισοδήματα συνολικού ύψους 18.602.652 ευρώ λόγω της αμοιβής του (18.442.402 ευρώ) από την πολύκροτη υπόθεση της Novartis. Υπενθυμίζεται πως υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων στην Αμερική.



Πάντως, οι καταθέσεις του δεν ιδιαίτερα υψηλές καθώς ανέρχονται σε 47.381 ευρώ και 4.692 δολάρια. Διαθέτει δυο θυρίδες σε Εθνική Τράπεζα και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο βουλευτής δηλώνει μετοχές και ομόλογα ύψους 161.094 ευρώ, εγγραφές σε 22 ακίνητα σε Αθήνα, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και Αγρίνιο, 3 ΙΧ, ενώ διαθέτει τη δικηγορική εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».



Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 561.804 ευρώ.

