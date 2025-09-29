Άδωνις κατά Σαράκη και προστατευόμενων μαρτύρων: «Κανένας ηρωισμός, στο μυαλό είχαν μόνον τα λεφτά»

Σφοδρά «πυρά» των «προστατευόμενων μαρτύρων» στην υπόθεση Novartis και ειδικότερα κατά του Παύλου Σαράκη, που ήταν δικηγόρος κάποιων εκ των μαρτύρων, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του ανεξάρτητου βουλευτή.



«Η αποκάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που έλαβε για την υπόθεση Novartis ο δικηγόρος ορισμένων εκ των εκεί μαρτύρων, κ. Σαράκης, αποδεικνύει και το αρχικό κίνητρο αυτών», τόνισε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

Συνεχίζοντας σε πιο οξύ τόνο, ο υπουργός ανέφερε: «Η ξεδιαντροπιά τους είναι ότι άλλα είπαν εκεί, για τους γιατρούς και τον τρόπο επηρεασμού της φαρμακευτικής πολιτικής εκεί, και άλλα εδώ, που εδώ "ξαφνικά" θυμήθηκαν τους υπουργούς ώστε να τα έχουν καλά με την τότε Κυβέρνηση. Φυσικά μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους, ακολουθούν οι αγωγές μας προς αυτούς τους "ήρωες" της Δημοκρατίας κατά τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι κανέναν ηρωισμό δεν είχαν στο μυαλό τους αλλά μόνον τα λεφτά».