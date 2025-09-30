Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη: «Ανακάλεσε - Ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί» για το πόθεν έσχες

Ο βουλευτής ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης απάντησε με εξώδικο στους «ψευδείς και συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του προέδρου του Στέφανου Κασσελάκη μετά την ενέργεια του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας να καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες του πρώην υπουργού.

«Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης», σημειώνει ο Λευτέρης Αυγενάκης σε ανάρτησή του στο Χ, όπου δημοσιοποιεί και την εξώδικη δήλωση κατά Κασσελάκη.



Το εξώδικο αφορά τη δήλωσή Κασσελάκη περί της ενέργειας που έκανε να καταθέσει αναφορά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) «περί δήθεν "ανεξήγητων εσόδων" ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ» στο πόθεν έσχες του 2024.

Ο κ. Αυγενάκης κατακεραυνώνει τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας υπογραμμίζοντας ότι οι αναρτήσεις που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέχουν «ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς», που αφορούν το πρόσωπό του. «Η πολιτική αντιπαράθεση ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ πρέπει να εκτρέπεται σε σκόπιμη συκοφαντία», προσθέτει.

Επιπλέον, ο πρώην υπουργός επισημαίνει τα κάτωθι «προς αποκατάσταση της αλήθειας»:

«Ο ισχυρισμός σας περί "εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ" ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, αναμφισβήτητα, από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης του έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023). Συγκεκριμένα προκύπτουν:

-Τα καθαρά μου εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται σε 34.884,17 €, σύμφωνα και με τη δήλωση του Ε1.

-Το ποσό των 580.000 € δεν αποτελεί "μισθό ή εισόδημα". Προέκυψε από την πώληση ακινήτου μου.

-Τα υπόλοιπα καταθέσεών μου σε τραπεζικά ιδρύματα είναι:

α) 25.304,72 € σε τραπεζικό λογαριασμό, που είμαι συνδικαιούχος και

β) 13.443,73 €. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν, όπως φαίνεται άλλωστε και στη δήλωση πόθεν έσχες, εισοδήματα έτους 2023, συνεπώς δεν υφίσταται "συσσώρευση κεφαλαίων εκατομμυρίων".

-Η ακίνητη περιουσία μου σε μεγάλο μέρος αποκτήθηκε με κληρονομιά/γονική παροχή, στοιχείο που αποκλείει τη δημιουργία "νέου πλούτου" από εισόδημα.

-Υφίστανται δηλωμένες δανειακές υποχρεώσεις, που έχουν δημιουργηθεί κατά τα έτη 2012 & 2014 και στις οποίες αναφέρομαι ως εγγυητής.

Κατά τα ανωτέρω, λοιπόν, η δήλωσή σας ότι δήθεν απέκτησα "εισόδημα" 1,2 εκατ. ευρώ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ψευδής, δυσφημιστική και συνιστά διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, αφού το μοναδικό καθαρό εισόδημά μου, που δηλώθηκε, ανέρχεται σε 34.884,17 €, ενώ τα "λοιπά ποσά" 580.000 € αφορούν έσοδο από την πώληση ακινήτου μου, με το οποίο αποπλήρωσα δανειακές μου υποχρεώσεις».



Ο κ. Αυγενάκης εξηγεί ότι το ποσό 580.000 € αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικού γραφείου στο Ηράκλειο), συναλλαγή η οποία δηλώθηκε τόσο στη φορολογική αρχή, όσο και στο πόθεν έσχες, ενώ τα έσοδα διατέθηκαν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

«Η απόπειρα παρουσίασης αυτής της απολύτως νόμιμης και διαφανούς συναλλαγής ως δήθεν "ύποπτης" αποτελεί ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ βλάβης», αναφέρει ο βουλευτής ΝΔ και ζητά από τον Στέφανο Κασσελάκη:

1. Να ανακαλέσει ρητώς και δημόσια την ανάρτησή του και τους «ψευδείς ισχυρισμούς» που περιέχει.

2. Να αφαιρέσει άμεσα την εν λόγω ανάρτηση από τους προσωπικούς λογαριασμούς, που διατηρεί σε μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram).

3. Να προβεί σε έγγραφη δήλωση μη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον».



Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ξεκαθαρίζει, θα κινηθεί νομικά με μήνυση εναντίον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Απάντηση Κασσελάκη με... λεονταρισμούς

Λίγες ώρες αργότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης γνωστοποίησε την αντίδρασή του στο εξώδικο Αυγενάκη. Με αρκετή δόση λεονταρισμού έδειξε μπροστά στην κάμερα να σκίζει το εξώδικο και με στόμφο να λέει ότι αν θέλει ο πρώην υπουργός να του το ξαναστείλει με... pdf!