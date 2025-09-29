Πόθεν έσχες: Οι υπερπλούσιοι, οι… πένητες και όσοι επένδυσαν σε ακίνητα

Ίλιγγο προκαλούν οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες ορισμένων από τους «300», με εισοδήματα, καταθέσεις και επενδύσεις που θα τις ζήλευαν ακόμη και μεγάλοι παίκτες της αγοράς.

Μία κατηγορία από μόνος του είναι ο Παύλος Σαράκης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο γερά πορτοφόλια, με μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο του «Ναού της Δημοκρατίας», καθώς έλαβε αμοιβή κάτι παραπάνω από 18 εκατ. ευρώ για την υπεράσπιση των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis στις ΗΠΑ.



Ο Στέφανος Κασσελάκης, πολιτικός αρχηγός, εάν και το κόμμα του δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, μπαίνει εφεξής στη λίστα των πλουσιότερων, με περιουσία που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, δήλωσε εισοδήματα πάνω από 1,7 εκατ. αμερικανικά δολάρια, ενώ εμφάνισε επενδύσεις σε funds και μετοχές πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ.



Και το κυβερνητικό σχήμα βεβαίως δεν πάει πίσω, καθώς αρκετοί γαλάζιοι δεν έχουν κρύψει ότι είναι ευκατάστατοι. Μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμέως δήλωσε καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123 δολαρίων, καθώς και μετοχές σε ομόλογα ύψους 231.468 ευρώ. Υψηλές καταθέσεις που ξεπερνούν το 1.147.00 ευρώ έχει και ο Κώστας Τσιάρας. Όσο για τον Λευτέρη Αυγενάκη, δηλώνει εισοδήματα 614.884 ευρώ.



Η Όλγα Κεφαλογιάννη έχει καταθέσεις 1.254.681 ευρώ. Μάλιστα, προχώρησε σε αγορές, καθώς απέκτησε μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό (με γονική παροχή) και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα έναντι 570.000 ευρώ.



Από την «πράσινη» παράταξη, ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει εισοδήματα ύψους 1.254.737 ευρώ, ενώ απέκτησε μετοχές 813.387 δολαρίων.

Πάντως, οικονομικά εύρωστους έχει και η Αριστερά. Για παράδειγμα, διόλου ευκαταφρόνητο είναι το εισόδημα όπως και οι καταθέσεις της Έλενας Ακρίτα.



Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε το ‘23 εισοδήματα ύψους 185.000 ευρώ και το ‘22 ύψους 133.269 ευρώ. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας. Έχει συνολικώς 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δυο διαμερίσματα σε Ηνωμένο Βασίλειο.



Από το ΚΚΕ, η Σεμίνα Διγενή δηλώνει εισόδημα 160.273 ευρώ. Γνωστός και μη εξαιρετέος βεβαίως ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλης, με χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων του αποτιμάται σε 1.456.080 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του ανέρχονται σε 295.693 ευρώ για το έτος 2023.

Ποιοι αγόρασαν

Την ίδια στιγμή, αρκετοί βουλευτές και υπουργοί προχώρησαν σε αγορές κατοικιών, αλλά και μετοχών.



Εκτός της Όλγας Κεφαλογιάννη, και ο Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά, εν προκειμένω ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη Αττικής έναντι 250.000 ευρώ με δάνειο. Μάλιστα, εκ παραδρομής σύμφωνα με συνεργάτες του, δεν έχει συμπεριληφθεί το δάνειο για την αγορά σπιτιού στη δήλωση πόθεν έσχες, με τους ίδιους να επισημαίνουν πως το λάθος θα διορθωθεί άμεσα.



Υπάρχουν κι εκείνοι που επένδυσαν στο χαρτοφυλάκιο τους, όπως ο Μάκης Βορίδης που αγόρασε ομόλογα 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 900.000 ευρώ.



Όσο για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη, αγόρασε ομόλογα συνολικής αξίας 671.000 ευρώ.

Και τα… φτωχαδάκια

Υπάρχουν ωστόσο κι εκείνοι των οποίων τα εισοδήματα και οι καταθέσεις παραμένουν στα χαμηλά. Από τους πολιτικούς αρχηγούς, «φτωχότεροι» εμφανίζονται οι Δημήτρης Νατσιός και Δημήτρης Κουτσούμπας. Όσο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε μόλις 3.000 ευρώ εισόδημα και 4.760 ευρώ σε καταθέσεις.



Υπάρχουν και περιπτώσεις βουλευτών που είχαν ακόμη και μηδενικό εισόδημα. Ενδεικτικά, ο Μιχαήλ Γιαυγωτάκης, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, το 2022 - πριν εκλεγεί βουλευτής - δήλωσε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις 23 ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, όποτε και μπήκε στη Βουλή, δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.



Πριν μπει στο Κοινοβούλιο, το 2022, ο πράσινος Μανώλης Χνάρης δήλωνε εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ καταθέσεις. Την επόμενη χρονιά ωστόσο το εισόδημά του αυξήθηκε κατά πολύ, φτάνοντας τις 49.297 ευρώ. Διαθέτει μια μονοκατοικία και ένα οικόπεδο στο Ρέθυμνο όπως και αρκετές δενδροκαλλιέργειες και βοσκοτόπια στην περιοχή (28 εγγραφές σε ακίνητα).