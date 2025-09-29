Πόθεν Έσχες Ζωής Κωνσταντοπούλου: Τα 8 ακίνητα και τα έσοδα από τη δικηγορική εταιρεία

Εισοδήματα ύψους 102.553 ευρώ, χαμηλές καταθέσεις 5.355 ευρώ και τέσσερα διαμερίσματα, δήλωσε το 2023 στο Πόθεν Έσχες της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο νωρίτερα, οι καταθέσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν υψηλότερες, καθώς ανέρχονταν σε 20.293 ευρώ, αλλά τα εισοδήματα χαμηλότερα μιας και δεν ξεπερνούσαν τις 41.504 ευρώ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει συνολικώς 8 εγγραφές σε ακίνητα και συγκεκριμένα τρία διαμερίσματα, μια θέση στάθμευσης, μία καλλιέργεια και δυο αποθήκες στην Αιδηψό από κληρονομιά και γονική παροχή, καθώς και ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή το οποίο αγόρασε το 2008.

Το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Έχει στην κατοχή της ένα ΙΧ και συμμετέχει σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Το 2023 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.952 ευρώ σε πιστωτική, ενώ τον Οκτώβριο αποπλήρωσε το στεγαστικό που έλαβε το 2008 από την Τράπεζα Πειραιώς για το σπίτι στην Αγία Παρασκευή (αρχικό ποσό 180.000 ευρώ).

Εισοδήματα και δικηγορική συμμετοχή

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου αγγίζει τα 47.300 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από εισοδήματα ακινήτων, ύψους 24.600,00 ευρώ , ενώ το υπόλοιπο συμπληρώνεται από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα, ανερχόμενο σε 20.627,62 ευρώ.

Στο κομμάτι των επιχειρηματικών συμμετοχών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει ότι κατέχει το 50% της «Δικηγορικά Γραφεία Νίκου Κωνσταντοπούλου Ζωής Κωνσταντοπούλου Δικηγορική Εταιρία» , στην οποία συμμετέχει από το 2021.

Η «πυκνότητα» των ακινήτων

Η ακίνητη περιουσία της είναι εντυπωσιακά συγκεντρωμένη. Δηλώνει συνολικά επτά ακίνητα, όλα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για διαμερίσματα διαφόρων μεγεθών (από 21 τ.μ. έως 127 τ.μ.) , πολλά εκ των οποίων αποκτήθηκαν το 1999 μέσω γονικής παροχής , ενώ άλλα (μεταξύ των οποίων τρία διαμερίσματα) αποκτήθηκαν με αγορά το 2004.

Χαμηλές καταθέσεις και καθαρές οφειλές

Παρά το εισόδημα από ενοίκια, οι τραπεζικές καταθέσεις της κ. Κωνσταντοπούλου είναι συγκρατημένες, ανερχόμενες σε περίπου 27.500 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, με σημαντικό ποσό να είναι σε κοινούς λογαριασμούς. Επιπλέον, η δήλωση δεν αναφέρει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις ή οφειλές για την υπόχρεο. Τέλος, δηλώνεται ένα επιβατικό αυτοκίνητο 1.596 κ.ε..