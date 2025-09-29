Πόθεν έσχες: Άλλοι κάνουν πρωταθλητισμό στο real estate και άλλοι….πνίγονται στα χρέη

Το «ψαχτήρι» των πόθεν έσχες δεν έχει σταματήσει να… χτυπάει. Και να αναδεικνύει μεγάλες αντιθέσεις, καθώς άλλοι βουλευτές δεν ξέρουν τι έχουν, εμφανιζόμενοι να διαθέτουν δεκάδες ακίνητα και άλλοι φαίνεται πως πιέζονται προκειμένου να αποπληρώσουν τα ενίοτε υπέρογκα χρέη τους.

Στο βάθρο των δανείων ανεβαίνουν οι Στέφανος Κασσελάκης, Φρέντυ Παρασύρης και Γιάννης Λοβέρδος.

Ο πάλαι ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, δήλωσε στο επίμαχο πόθεν έσχες του, το οποίο είχε προκαλέσει σάλο εντός και εκτός Κουμουνδούρου, δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.655.000 δολαρίων.

Ο γαλάζιος Γιάννης Λοβέρδος το 2023 δήλωσε πως χρωστάει συνολικώς 921.042 ευρώ, ενώ το χρέος αυξήθηκε μέσα σε μια χρονιά κατά 86.310.

Και ο συνεπώνυμός του, Ανδρέας Λοβέρδος πάντως, δηλώνει υψηλές δανειακές οφειλές, ύψους 221.159 ευρώ.

Όσο για τον Άδωνι Γεωργιάδη, το 2022 χρωστούσε 532.985 ευρώ και 93.793 σε ελβετικό φράγκο, ωστόσο ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται να έχει προχωρήσει αρκετά με τις αποπληρωμές. Το δάνειο σε ελβετικό έχει πέσει στις 88.443, ενώ τα υπόλοιπα δάνεια στις 430.842 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε το 2023 οφειλές ύψους 693.024 ευρώ, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα αυτές ανέρχονταν σε 703.777. Έδωσε δηλαδή μέσα σε ένα έτος 10.000 για τα δάνειά του. Ο επίσης γαλάζιος Γιάννης Μπούγας χρωστούσε το 2023 συνολικώς 326.660 σε ελβετικό φράγκο (με άλλους δύο συνδικαιούχους).

Δάνειο 250.000 ευρώ πήρε το 2023 ο Γιώργος Παπανδρέου προκειμένου να αγοράσει μονοκατοικία στη Βάρη.

Εντωμεταξύ, ο «πράσινος» Φρέντυ Παρασύρης έχει πολλά και υψηλά επαγγελματικά όπως και στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 1.054.018 ευρώ.

Ποιοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία

Την ώρα που αρκετοί ασφυκτιούν από τα δάνεια, άλλοι δηλώνουν τεράστια ακίνητη περιουσία που προκαλεί ζάλη.

Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, πρωταθλητές στα ακίνητα είναι οι Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης (122 εγγραφές) και η Γεωργία Μαρτίνου (108 εγγραφές) οι οποίοι πλέον έχουν αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική.

Με 70 εγγραφές ακινήτων εμφανίζεται ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, με τα διαμερίσματα σε Θεσσαλονίκη και Κηφισιά να ξεχωρίζουν, 27 εγγραφές παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης και 20 ο Γιώργος Φλωρίδης.

Τρία… υπερλούξ ακίνητα σε Ελλάδα και Αμερική διαθέτει ο Στέφανος Κασσελάκης. Πρόκειται για την μονοκατοικία στις Σπέτσες, το διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και την κατοικία στις ΗΠΑ.