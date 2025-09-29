Πόθεν Έσχες Δημήτρη Νατσιού: Χαμηλά εισοδήματα και μεγάλος χρέος

Από τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς φαίνεται πως είναι ο Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλές καταθέσεις. Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, ο οποίος πριν εκλεγεί στη Βουλή ήταν εκπαιδευτικός για δεκαετίες, δήλωσε το 2023 εισοδήματα 22.632 ευρώ και ένα χρόνο νωρίτερα 20.660 ευρώ. Δεν διαθέτει μετοχές, θυρίδες, ούτε συμμετέχει σε επιχειρήσεις, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε μόλις 1.978 ευρώ. Ένα χρόνο νωρίτερα μάλιστα είχε ακόμη χαμηλότερες καταθέσεις ύψους 524 ευρώ.

Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Ο Δημήτρης Νατσιός παρουσιάζει εγγραφές σε 5 ακίνητα στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τ.μ στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145 τ. μ. στο Κιλκίς. Διαθέτει ένα ΙΧ 1248 κυβικών, ενώ εμφανίζει δανειακές οφειλές ύψους 107.841 ευρώ. Πρόκειται για στεγαστικό δάνειο που έλαβε από τη EUROBANK το 2006 (αρχικό ποσό 163.000 ευρώ).

Η περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του κόμματος ΝΙΚΗ

Στη δήλωση, η οποία αφορά το διάστημα πριν την εκλογή του ως βουλευτή τον Ιούλιο του 2023, ο Δημήτρης Νατσιός δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (από την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικός) ύψους 19.527,01 ευρώ. Το εισόδημά του συμπληρώνεται με έσοδα από ακίνητα (900,00 ευρώ) και αφρολόγητα ποσά (2.205,00 ευρώ).

Αξιοσημείωτο είναι το μηδενικό «αποτύπωμα» στα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν δηλώνονται καθόλου μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Οι τραπεζικές καταθέσεις του υπόχρεου είναι εξαιρετικά χαμηλές.

Η ακίνητη περιουσία και το μεγάλο χρέος

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ δηλώνει την κατοχή πέντε ακινήτων στην Κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας και Κιλκίς. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν δύο διαμερίσματα στο Κιλκίς (89,85 τ.μ. και 145 τ.μ.), στα οποία έχει 50% πλήρη κυριότητα, καθώς και ένα διαμέρισμα 119 τ.μ. στην Πιερία. Παράλληλα, δηλώνονται δύο οικόπεδα στην Πιερία.

Στον αντίποδα των περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει μία σημαντική δανειακή υποχρέωση. Ο κ. Νατσιός δηλώνει ένα στεγαστικό/επισκευαστικό δάνειο από την Eurobank, το οποίο ξεκίνησε το 2006 με αρχικό ποσό 163.000 ευρώ και το υπόλοιπο οφειλόμενο στις 31/12/2022 ανερχόταν σε 107.841,68 ευρώ. Τέλος, το ζεύγος δηλώνει ένα παλαιότερο επιβατικό αυτοκίνητο 1.248 κ.ε..