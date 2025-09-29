Πόθεν Έσχες Κυριάκου Βελόπουλου: Μεγάλη ακίνητη περιουσία και χαμηλές αποταμιεύσεις

Το Πόθεν Έσχες του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου αποκαλύπτει μια περιουσιακή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ακίνητη περιουσία και σχετικά χαμηλές τραπεζικές καταθέσεις.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του κ. Βελόπουλου ανέρχονται σε περίπου 60.600 ευρώ. Από αυτά, το κύριο μέρος προέρχεται από τη βουλευτική του ιδιότητα και τα σχετικά επιδόματα (57.485,38 ευρώ). Η σύζυγός του δηλώνει περίπου 10.750 ευρώ από λοιπές πηγές.

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Οι τραπεζικές καταθέσεις του ζεύγους είναι συγκρατημένες. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει συνολικά περίπου 17.500 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική), ενώ η σύζυγός του εμφανίζει μικρότερο ποσό.

Εκτεταμένη ακίνητη περιουσία

Το κέντρο βάρους της περιουσίας του ζεύγους βρίσκεται στα ακίνητα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει 10 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πάτρα, τα οποία περιλαμβάνουν διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και μονοκατοικίες.

Ενδεικτικά, δηλώνει την πλήρη κυριότητα σε:

Μία μονοκατοικία 165 τ.μ. στην Πάτρα.

Ένα διαμέρισμα 120 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Ένα οικόπεδο 4.764 τ.μ. στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η σύζυγος, Όλγα Πετροπούλου, δηλώνει επίσης πέντε ακίνητα με πλήρη κυριότητα, όλα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, μεταξύ των οποίων δύο διαμερίσματα και τρία οικόπεδα.

Οχήματα, οφειλές και επιχειρήσεις

Στον τομέα των οχημάτων, ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει την κατοχή ενός επιβατικού αυτοκινήτου 1.769 κ.ε. του 2008.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εμφανίζει συμμετοχή με το 50% στην Εκδοτική Εταιρεία «Ελληνικές Εκδόσεις», με κεφάλαιο εισφοράς 300.000 ευρώ.

Τέλος, το ζεύγος δεν δηλώνει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, πέραν ενός μικρού υπολοίπου πιστωτικών καρτών.