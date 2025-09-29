Η περιουσία του Δημήτρη Κουτσούμπα: Χαμηλές καταθέσεις και η παράδοση του ΚΚΕ

Το Πόθεν Έσχες του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα αποκαλύπτει μια συνεπή, αλλά ιδιαίτερη -για πολιτικό αρχηγό- εικόνα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πάγια πρακτική του κόμματος να αποδίδονται οι υψηλές βουλευτικές απολαβές στο ταμείο του ΚΚΕ.

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές εμφανίζεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Δημήτρη Κουτσούμπα για το οικονομικό έτος 2023 που δόθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/9) στη δημοσιότητα.

«Οι αποδοχές που έλαβα από την βουλευτική μου ιδιότητα, κατά το έτος 2023, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόθεν έσχες του.

Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει καταθέσεις ύψους 10.684 ευρώ σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, ενώ διατηρεί τα δυο διαμερίσματα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, ούτε έχει στην κατοχή του μετοχές ή ομόλογα.

«Καθαρό» χαρτοφυλάκιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πόθεν Έσχες είναι «καθαρό» από μεγάλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν δηλώνονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις, μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια , ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του δεν εμφανίζουν καθόλου δανειακές υποχρεώσεις ή οφειλές.