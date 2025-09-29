Ποιος είναι ο Παύλος Σαράκης: Από τις δικαστικές αίθουσες στη Βουλή – και το «χρυσό» πόθεν έσχες

Ο Παύλος Κωνσταντίνου Σαράκης είναι ένα όνομα που έχει απασχολήσει έντονα τόσο τον νομικό κόσμο όσο και την πολιτική σκηνή. Γεννημένος το 1969 στο Αγρίνιο, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Ποινικό Δίκαιο στη Ρώμη. Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, χτίζει καριέρα ως ποινικολόγος υψηλού προφίλ, με υποθέσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας: από την πολύκροτη υπόθεση Novartis, μέχρι αποδράσεις από τον Κορυδαλλό και σκάνδαλα του ποδοσφαίρου όπως το «Κοριόπολις».



Η δικηγορική του πορεία τον οδήγησε στη δημιουργία του γραφείου «Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες», που διαχειρίζεται ευρύ φάσμα υποθέσεων, από ποινικές μέχρι εμπορικές και αστικές.



Στην πολιτική, ο Παύλος Σαράκης εμφανίστηκε αρχικά μέσω της Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφιος στη Β’ Αθήνας το 2012. Το 2021 προσχώρησε στην Ελληνική Λύση, εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας το 2023 και επανεξελέγη τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2024 διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου, συνεχίζοντας ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή υποστηρίζει ότι ο κ. Σαράκης έλαβε 30 εκατ. ευρώ από τη Novartis

Στη Βουλή, συμμετέχει σε κρίσιμες επιτροπές, όπως εκείνη της Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη.



Το όνομά του επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα με αφορμή τη δήλωση «πόθεν έσχες» για το οικονομικό έτος 2023. Ο Σαράκης δήλωσε εισόδημα που ξεπέρασε τα 18,4 εκατ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσό ασύγκριτα μεγαλύτερο από τα 179.000 ευρώ που είχε δηλώσει το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, εμφανίζεται να κατέχει 22 ακίνητα, μεταξύ αυτών μονοκατοικία 462 τ.μ. στη Γλυφάδα, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται περίπου στις 45.000 ευρώ. Διατηρεί ακόμη υπόλοιπο δανείου ύψους σχεδόν 500.000 ευρώ από αρχικό ποσό 1,7 εκατ. ευρώ.

Ο Παύλος Σαράκης για την υπόθεση της Novartis





Η τεράστια διαφορά στα δηλωθέντα εισοδήματα προκάλεσε ερωτήματα και συζητήσεις γύρω από την επαγγελματική του δραστηριότητα, με τον ίδιο να επιμένει ότι όλα είναι απολύτως διαφανή και νόμιμα.

