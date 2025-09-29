Πόθεν έσχες Κασσελάκη: Ζαλίζουν τα εισοδήματα-Καταθέσεις από Σπέτσες έως Ν.Υόρκη, η περιουσία Τάιλερ

Ζαλάδα από τα εξαψήφια ποσά προκαλούν τα όσα έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες ο Στέφανος Κασσελάκης. Εμφανίζεται με περιουσία που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια, ισχυρές επενδύσεις σε funds, ακίνητα και μια εικόνα που σίγουρα τον ξεχωρίζει από την ελληνική πολιτική «κανονικότητα».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης τα οικονομικά του θυμίζουν περισσότερο Wall Street παρά Εξάρχεια. Δήλωσε συνολικά εισοδήματα πάνω από 1,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ από τη μίσθωση βίλας στη Νέα Υόρκη αλλά και από μισθωτές υπηρεσίες.

Το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Ειδικότερα, το 2022 ( η αρχική δήλωση του 2023 αντιστοιχεί σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην προηγούμενη οικονομική χρήση) δήλωσε εισοδήματα 1.678.594 δολάρια από μισθωτές υπηρεσίες και άλλα 70.417 δολάρια από ενοίκια ακινήτου στη Νέα Υόρκη. Για τα ελληνικά δεδομένα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανήκει ξεκάθαρα στην οικονομική ελίτ.

Επενδύσεις σε funds και μετοχές πρωτοστατούν με το χαρτοφυλάκιό του Στέφανου Κασσελάκη να περιλαμβάνει:

2,65 εκατ. δολάρια σε μερίδια του Nuveen High Yield Municipal Bond Fund.

1,14 εκατ. δολάρια στο ίδιο fund με άλλη τοποθέτηση.

326 χιλ. δολάρια σε μερίδια του Breakwave Dry Bulk Shipping.

Μικρότερα ποσά σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα προϊόντα, φτάνοντας συνολικά τα 3,8 εκατ. δολάρια σε επενδύσεις

Η επίμαχη εταιρεία με τα αστακοκάραβα

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του στην εταιρεία με τα αλιευτικά σκάφη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Πόθεν Έσχες είναι μοναδικός εταίρος στην OSIOS LLC στις ΗΠΑ με κεφάλαιο 500.000 δολάρια. Επίσης έχει συμμετοχή με 75% στην ελληνική εταιρεία Pura Vita Ε.Ε., με εισφορά 15.000 ευρώ.

Καταθέσεις: μετρητά σε Ελλάδα και ΗΠΑ

26.793 δολάρια στην Εθνική Τράπεζα, συνδικαιούχος με τη μητέρα του.

26.231 δολάρια στη JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη.

Ακίνητα σε Ελλάδα και Αμερική

Μονοκατοικία στις Σπέτσες (467 τ.μ. οικόπεδο, 287 τ.μ. κατοικία).

Διαμέρισμα 105,75 τ.μ. στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης.

Κατοικία στις ΗΠΑ αξίας 2.025.000 δολαρίων, με δάνειο 1,62 εκατ. που τρέχει ως το 2052

Αυτοκίνητο… των 100 χιλιάδων

Ο Κασσελάκης απέκτησε το 2022 επιβατικό αυτοκίνητο 4.700 κυβικών (!) με τίμημα 109.353 δολάρια.

Δάνεια και υποχρεώσεις

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει όμως και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,57 εκατ. δολάρια από υπολειπόμενο δάνειο για την κατοικία στις ΗΠ και 78.926 δολάρια ως υπόλοιπο δανείου για το αυτοκίνητο. Επίσης δηλώνει υποχρεώσεις σε κάρτες και τράπεζες περίπου 6.000 δολάρια.

Τα οικονομικά του Τάιλερ Μακμπέθ: Λίγα ψιλά, πολλά φοιτητικά βάρη

Η περιουσιακή κατάσταση του Τάιλερ Μάθιου Μακμπέθ (Tyler Matthew McBeth), συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη, αποκαλύπτει μια εικόνα αρκετά τυπική για έναν Αμερικανό πολίτη με σπουδές: ελάχιστα μετρητά, αλλά ένας ογκώδης λογαριασμός από φοιτητικά δάνεια που τον ακολουθεί πιστά.

Το Πόθεν Έσχες του Τάιλερ Μακμπεθ

Μικρό ταμείο και «άδεια» χαρτοφυλάκια δείχνει η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος υπέβαλε το Πόθεν Έσχες με την ιδιότητα του συζύγου του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνει ότι το συνολικό ποσό των καταθέσεών του σε τρεις λογαριασμούς στις ΗΠΑ μόλις που ξεπερνάει τα χίλια πεντακόσια δολάρια! Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του σε JP Morgan Chase Bank και Regions Bank ανέρχονται συνολικά σε 1.565,11 δολάρια.

Το χαρτοφυλάκιό του είναι «καθαρό» από μετοχές, ακίνητα, οχήματα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Ο «κουμπαράς» των φοιτητικών δανείων

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της δήλωσης είναι η στήλη των οφειλών, η οποία αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Ο κ. Μακμπέθ φέρει στις πλάτες του 14 φοιτητικά δάνεια από την ομοσπονδιακή υπηρεσία Aidvantage, με ημερομηνίες δημιουργίας από το 2009 έως το 2020. Το συνολικό υπόλοιπο οφειλόμενο από αυτά τα φοιτητικά δάνεια αγγίζει τα 135.258,23 δολάρια.