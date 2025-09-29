Ο Ανδρουλάκης αμφισβητεί την «κολλημένη βελόνα»: Πριν 4 χρόνια η διαφορά με τη ΝΔ ήταν 33%, τώρα 10%

Έμμεση απάντηση στις αιτιάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος περί «κολλημένης βελόνας» του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, έδωσε από τη Χίο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείς για τη δημοσκοπική διαφορά με τη ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Το ΠΑΣΟΚ μια τετραετία πριν είχε διαφορά 33% από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η διαφορά είναι 10%. Ας αγωνιστούμε ακόμα πιο δυναμικά – και θα το κάνουμε – γι’ αυτό εργαστήκαμε με συνέπεια όλο το καλοκαίρι, για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν λέμε “φύγετε εσείς” για να έρθει κάτι το οποίο δεν περιγράφει τι θα κάνει. Εμείς είπαμε συνολικά τι θα κάνουμε και δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά. Πιστεύω ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές, μπορεί να είναι χρόνος ανατροπής. Και να πάμε την πρώτη Κυριακή σε μια αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα. Αυτό που συμβαίνει, είναι πραγματικά προσβλητικό και μπορεί να μας οδηγήσει και σε νέες περιπέτειες στο μέλλον. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που σέβεται τους πόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού».

«Πυρά» στον Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, έπειτα και από τα όσα εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, άφησε αιχμές για τον Πρωθυπουργό σημειώνοντας πως «δεν μπορεί να ανοίγει επικίνδυνα παράθυρα και για το σήμερα και για το μέλλον»:

«Είναι σοβαρό να λέει ο Πρωθυπουργός ότι μπαίνει στο ίδιο ζύγι η άρση του casus belli, -που μπορεί να είναι πρόσκαιρο το όφελος για τη χώρα μας γιατί όσο εύκολα αίρεται τόσο εύκολα επανέρχεται-, με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας; Είναι δυνατόν; Η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Ανοίγει μία χαραμάδα που μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Σχέδιο συγκάλυψης στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «σχέδιο συγκάλυψης στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες υπουργών του.

«Χρησιμοποιεί την πλειοψηφία για να δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης. Επέλεξε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ενώ προηγουμένως χαρακτήριζε αυτές τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ατελέσφορες. Είδαμε να καλούν ως μάρτυρες στην εξεταστική πεθαμένους αντί των πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι εν ζωή. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα, προσβλητικά και για τη μνήμη των ανθρώπων και περιφρονητικά για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού» επισήμανε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης, όταν εξελέγη Πρωθυπουργός, υποσχέθηκε ότι θα κλείσει τα θέματα που έπληξαν τους θεσμούς με πρωταγωνιστές τον Τσίπρα και τον Καμμένο. Έκλεισε τα τραύματα ή άνοιξε και καινούργια; Είχαμε δικαιοσύνη με τις υποκλοπές; Πλήρωσε κάποιος; Γιατί δεν προσέφυγαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στη δικαιοσύνη; Τους παρακολουθούσαν νόμιμα; Γιατί απέφυγαν τη δικαιοσύνη;»

Ερωτηθείς για το προσφυγικό-μεταναστευτικό στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «το 2015 η πολιτική που ακολουθήθηκε έκανε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, να είναι αποθήκες ψυχών. Μια πολιτική η οποία ήταν εντελώς λανθασμένη. Εμείς θέλουμε η χώρα μας να αποκτήσει ολοκληρωμένη, συνολική μεταναστευτική πολιτική. Γι’αυτό, όπως είδατε, και στην περίπτωση της Κρήτης – διότι εμείς δεν έχουμε άλλες προσεγγίσεις κατά τόπους – είπαμε το εξής: Νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή, έχουμε ανάγκες ως χώρα; Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις πρεσβείες της χώρας μας, να δηλώσουν τις δυνατότητές τους και η χώρα μας βάσει των αναγκών να έχει προγράμματα μόνιμης και νόμιμης μετανάστευσης που θα βοηθήσουν και την οικονομία αλλά και οι κοινωνίες να δείχνουν μια συνοχή. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Είπαμε, επίσης, ότι δεν μπορεί να παγώνεις την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου, όταν ως επί το πλείστον δεν είναι πια πρόσφυγες, αλλά είναι μετανάστες. Άρα, με βάση τις διμερείς συμφωνίες, όταν απορρίπτεται, πρέπει να πάμε σε επαναπατρισμό».