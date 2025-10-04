Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-«Σπαζοκεφαλιά» η ημερομηνία, τι σκέφτεται ο Ανδρουλάκης, τι θέλουν Δούκας, Γερουλάνος

Τη μαργαρίτα με τις ημερομηνίες για το συνέδριο μαδούν στο ΠΑΣΟΚ. Οι αρχικές προθέσεις της ηγεσίας προόριζαν τη διεξαγωγή του στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου. Ωστόσο, εκτός από τα στενά χρονικά περιθώρια, η εξεύρεση ενός «ελεύθερου» τριημέρου για τη διεξαγωγή του αποδεικνύεται πονοκέφαλος.

Ο δύσκολος Νοέμβριος

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, το νωρίτερο που θα μπορούσε να διεξαχθεί λόγω των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να προηγηθούν (προσυνεδριακός διάλογος και κείμενα, εκλογή συνέδρων κτλ) είναι από 21 ως 23 Νοεμβρίου.

Και μετά ξεκινούν τα προβλήματα... Το επόμενο ΠΣΚ 28-30 Νοεμβρίου που θα ήταν ίσως το πιο ιδανικό για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι προγραμματισμένες οι εκλογές των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, γεγονός που δημιουργεί δεύτερες σκέψεις, γιατί οι δικηγόροι είναι ένας πολυπληθής επιστημονικός κλάδος και στο ΠΑΣΟΚ δεν θα ήθελαν οι ημερομηνίες του συνεδρίου να συμπέσουν. Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη εβδομάδα 5-7 Δεκεμβρίου λόγω δεύτερου γύρου των δικηγορικών αρχαιρεσιών, αν και σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη για την Χαριλάου Τρικούπη, που σημαίνει ότι πρόκειται για μια ημερομηνία που κυκλώνεται ως πιθανή.

Στις 12 ως 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινά η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει να δώσει το βάρος σε αυτή τη σημαντική κοινοβουλευτική μάχη. Άρα, το συνέδριο θα πρέπει να μετατεθεί για το 2026, αφού ακολουθεί η περίοδος των Χριστουγέννων.

Πριν τις 15 Ιανουαρίου -λόγω γιορτών- κομματική δραστηριότητα είναι δύσκολο να υπάρξει, γεγονός που «σπρώχνει» το συνέδριο για τον Φεβρουάριο με τα τριήμερα 6 - 8 ή 13 – 15 Φεβρουαρίου να είναι τα πιο βολικά, διότι 23 του μήνα είναι Καθαρή Δευτέρα και για προφανείς λόγους συνέδριο τότε δε μπορεί να γίνει. Σε άλλη περίπτωση, φτάνουμε... Μάρτιο (για την ακρίβεια από 27 Φεβρουαρίου ως 1 Μαρτίου).

Συνομιλητές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αποφασίσει με γνώμονα «το συμφέρον της παράταξης και όχι με βάση τις ημερομηνίες». Και προσθέτουν ότι θέλει το συνέδριο να αποτελέσει πολιτικό γεγονός και να είναι το κόμμα έτοιμο πολιτικά και οργανωτικά για τις εκλογές. Παρ’ όλα αυτά θεωρεί ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί να ατονίσουν οι μάχες στην κοινωνία με σημείο αναφοράς το πρόγραμμα, που το έχει αποκαλέσει «ευαγγέλιο», να μην απορροφήσουν δηλαδή το πολιτικό προσωπικό οι εσωκομματικές ίντριγκες. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει με το μέρος του τους συσχετισμούς, κάτι που εκτιμάται ότι δεν θα αλλάξει δραματικά μετά το συνέδριο.

Τι «ψάχνουν» Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου και Δούκας

Από την πλευρά τους, οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου, ο καθένας από τη δική του οπτική, κινούνται σε λογική να υπάρξει αρκετή ζύμωση και διάλογος στη βάση. Να μην αποτελέσει το συνέδριο μια φαστ τρακ υπόθεση (αυτό υποκρύπτει και την εύλογη σκοπιμότητα να έχουν περισσότερο χρόνο να οργανώσουν το δίκτυο των υποστηρικτών τους, ώστε να βγουν ενισχυμένοι στα όργανα που θα προκύψουν). Διαμηνύουν επίσης ότι πρέπει να τεθούν διακυβεύματα και να υπάρχει ουσία, καθώς στο συνέδριο θα ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος και τη θεσμική του λειτουργία.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι -εκτός απροόπτου- την Τρίτη (ή μέσα στην εβδομάδα) θα γίνουν ανακοινώσεις για τη Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), κάτι που εκλαμβάνεται ως το βήμα εκείνο που θα ξεκλειδώσει τις ημερομηνίες και τα υπόλοιπα διαδικαστικά που θα οριστικοποιηθούν στην πρώτη της Γραμματείας.

Αναφορικά με το πλήρες χρονοδιάγραμμα και μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, έμπειρες κομματικές πηγές, έλεγαν στον flash.gr ότι η συνολική διαδικασία μοιάζει με πολιτικό μαραθώνιο και μπορεί να διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι. Και εξηγούσαν ότι από το συνέδριο θα εκλεγεί νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ), θα ακολουθήσει περίπου ένα μήνα μετά συνεδρίαση της ΚΠΕ για εκλογή Πολιτικού Συμβουλίου (ΠΣ) και γραμματέα και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Αν υποτεθεί ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί στο τέλος Φεβρουαρίου, οι συνεδριάσεις της ΚΠΕ και του ΠΣ θα φτάσουν Πάσχα (πέφτει φέτος 12 Απριλίου). Στη συνέχεια, η νέα εκκρεμότητα που πρέπει να εκπληρωθεί είναι να εκλεγούν νέες νομαρχιακές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει Μάιος – Ιούνιος και με ανοιχτό ενδεχόμενο να προκύψουν πολιτικές - εκλογικές εξελίξεις. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι απαισιόδοξοι που δεν αποκλείουν το συνέδριο να μη γίνει καθόλου. Με δυο λόγια, η αναβλητικότητα δημιουργεί γκρίνιες αλλά και επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων δεν θεωρείται η καλύτερη λύση. Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα...