Κλεφτές ματιές Ανδρουλάκη στη «βροχή» κεντροαριστερών μαζώξεων

Ο Οκτώβριος μπήκε φουριόζος φέρνοντας βροχές. Αυτά ως προς το καιρικό... Στο πολιτικό ημερολόγιο του μήνα στο γαλαξία της Κεντροαριστεράς περιλαμβάνονται πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα, που είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν καταιγίδες.

Από την άλλη, θα πει κάποιος ότι με τέτοια ξηρασία που επικρατεί στο κεντροαριστερό αντιπολιτευόμενο στρατόπεδο, ίσως μια δυνατή μπόρα να είναι ευεργετική, ώστε να ευδοκιμήσει η προσπάθεια για κάτι αξιόλογο απέναντι στη ΝΔ.

Στο ΠΑΣΟΚ βέβαια επιμένουν αυτόνομα και όλη αυτή η κινητικότητα τους αφήνει κάπως αδιάφορους αλλά όχι εντελώς. Μια μειοψηφία πιέζει για πιο ανοιχτούς ορίζοντες με την άλλη Αριστερά, ενώ η όσμωση επιχειρείται και μέσω εκδηλώσεων, ημερίδων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και συμποσίων...

Για παράδειγμα σήμερα πραγματοποιείται η 7η Συνδιάσκεψη των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία που είναι συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, έχει μεταρρυθμιστικό λόγο και όπως διευκρινίζουν τα μέλη της «η Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει την πλατφόρμα έγκρισης του νέου πολιτικού κειμένου, που ενώνει τις δυνάμεις μας και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα σοσιαλδημοκρατική αφήγηση, βάζοντας τις βάσεις για συλλογική δράση και πολιτικές πρωτοβουλίες».

Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, σειρά παίρνει η διημερίδα των τριών Ινστιτούτων (Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών (ΕΝΑ) και Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης) με καθοδήγηση της Λούκας Κατσέλη, μια διοργάνωση με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, στην οποία χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας

Και στις 14, κάνει τα αποκαλυπτήρια το think tank «Progressive Lab» του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Φίλιππου Σαχινίδη, παρουσιάζοντας την έρευνα για το τι είναι προοδευτικό σήμερα...

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης το ένα μάτι θα το έχει στο «ευαγγέλιο», δηλαδή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το άλλο στις κεντροαριστερές διεργασίες που δεν είναι λίγες και μέσα στο κόμμα του.