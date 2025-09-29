H επιθετική τακτική Γερουλάνου, το περίεργο σενάριο και οι πιθανές εξηγήσεις

Δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει ρότα από την τακτική της δημόσιας κριτικής -εν είδει προειδοποιήσεων- προς την ηγεσία, που εγκαινίασε πρόσφατα ο Παύλος Γερουλάνος.

Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, έστω με μέτρο, απάντησε, κάνοντας λόγο συνολικά για δηλώσεις σε λάθος κατεύθυνση που ανοίγουν κύκλο εσωστρέφειας, ο βουλευτής Α' Αθηνών επανήλθε με νέα διπλή παρέμβαση, επιμένοντας ότι κανένα στέλεχος με απόψεις και αγωνίες δε μπορεί να σιωπά και το προσεχές δίμηνο είναι κρίσιμο.

Πολλοί παραξενεύτηκαν από την επιθετική αυτή που εγκαινιάζει ο κ. Γερουλάνος, ο οποίος για την ώρα λέει ότι δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο, αλλά αρκετοί με τους οποίους μίλησα στην Χαριλάου Τρικούπη είχαν κάποιες εξηγήσεις να δώσουν.

Οι περισσότεροι, μου υπογράμμιζαν ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε αρχές του 2026, θα κάνει συνέδριο, που θα εκλέξει νέα όργανα και θα πάρει σημαντικές αποφάσεις για την πολιτική του γραμμή ενόψει και των εκλογών.

Και όπως σημείωναν, ο πρώην διεκδικητής της ηγεσίας και νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θέτει τον ίδιο χρονικό ορίζοντα (τυχαίο;), προκειμένου να ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ, αλλιώς όπως έχει πει θα χρειαστούν αλλαγές στη στρατηγική και την ηγετική ομάδα.

Υπενθυμίζω δε, όσα σας έγραφα προ δύο εβδομάδων για όσα είχαν φτάσει στα αυτιά μου, ότι δηλαδή κάποιοι από το περιβάλλον Γερουλάνου θα καλοέβλεπαν το σενάριο να είναι εκείνος υποψήφιος πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης απλώς ο πρόεδρος του κόμματος.

Προσωπικά, μου δένει μια χαρά το σενάριο και το κλίμα που φτιάχνεται, άσχετα αν δεν δίνω ιδιαίτερες πιθανότητες να υλοποιηθεί..