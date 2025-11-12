Εφορία: Ποιοι και πώς μπορούν να καλύψουν «πόθεν έσχες» και τεκμήρια διαβίωσης

Οι φορολογούμενοι που προχώρησαν σε αγορές περιουσιακών στοιχείων μέσα στο 2025 που η αξία τους δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα ή έχουν «ακάλυπτα» τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου επικαλούμενοι χρηματικά ποσά από γονικές παροχές και δωρεές με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο η εγκυρότητα της δήλωσης θα ελεγχθεί από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες και σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η συναλλαγή και δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά χάνεται το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς.

Πώς μπορεί να καλυφθεί η διαφορά

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος μπορεί να καλυφθεί με γονικές παροχές και δωρεές εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή η δαπάνη διαβίωσης.

Ειδικότερα:

-Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται για τη μείωση της διαφοράς μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος, χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή, για την οποία η οικεία δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση.

-Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή που προηγήθηκε μεν της σχετικής δαπάνης αλλά η δήλωση δωρεάς ή γονικής παροχής υποβλήθηκε (είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα) μετά τη λήξη του οικείου έτους, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση ως έσοδα που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, εφόσον αποδεικνύεται η είσπραξή τους, καθώς και η φορολόγησή τους ή η απαλλαγή τους από τη φορολογία κεφαλαίου.

Επομένως, πέραν της υποβολής της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής, στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να διαπιστώνεται και η παράδοση των χρηματικών ποσών στο δωρεοδόχο/τέκνο πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Από την πλευρά τους οι φορολογούμενοι που προχωρούν σε χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Το αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων. Δεν καλύπτονται αδέλφια, ανίψια, θείοι και λοιποί συγγενείς.

-Η εφορία αναγνωρίζει μόνο τη τραπεζική μεταφορά από λογαριασμό του δωρητή σε λογαριασμό του δωρεοδόχου. Παροχές σε μετρητά ακόμη και αν ακολουθήσει κατάθεση στον λογαριασμό του παιδιού φορολογούνται αυτοτελώς με 10% και χωρίς αφορολόγητο.

-Στις διαδοχικές δωρεές όπως για παράδειγμα μεταβίβαση από τέκνο σε γονέα και, αμέσως μετά, από γονέα σε αδελφό η φορολογική διοίκηση ελέγχει τη σκοπιμότητα, τον τελικό ωφελούμενο και το διάστημα μεταξύ των πράξεων. Αν διαπιστωθεί καταστρατήγηση, επιβάλλεται φόρος 20% από το πρώτο ευρώ.

-Στο στάδιο υποβολής της δήλωσης δεν ζητείται να αποδειχθεί το «πόθεν έσχες» του δωρητή, όμως αυτό εξετάζεται σε μεταγενέστερο έλεγχο.

-Σε περίπτωση που τα χρήματα κατευθύνονται σε κοινό λογαριασμό του τέκνου με τρίτο η ΑΑΔΕ μπορεί να ελέγξει ποιος χρησιμοποίησε το ποσό και αν αποδειχθεί ότι ωφελήθηκε ο συνδικαιούχος, η πράξη θεωρείται δωρεά προς εκείνον και επιβάλλεται ο αντίστοιχος φόρος.