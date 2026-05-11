Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη: Μειωμένα τα εισοδήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Εισοδήματα ύψους 58.042 ευρώ και καταθέσεις 58.393,4 ευρώ, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το 2024. Τόσο τα εισοδήματα όσο και οι καταθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται πως το 2023 είχε δηλώσει καταθέσεις ύψους 1.076.358 ευρώ. Δεν είναι κάτοχος μετοχών και ομολόγων και δεν διαθέτει θυρίδα.

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αγόρασε το 2024 μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ, ενώ διατηρεί τα υπόλοιπα ακίνητα σε Αθήνα, Κρήτη, Κυκλάδες και Βέλγιο (συνολικώς 17 εγγραφές).

Διαθέτει ένα ΙΧ και δηλώνει συμμετοχή σε δυο επιχειρήσεις (100% συμμετοχή στην ατομική επιχείρηση και 2% συμμετοχή στη βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ).

Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα (11/5) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).